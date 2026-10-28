Se está disputando el W15 Neuquén, competencia internacional de Tenis que integra el circuito mundial de la World Tennis (ITF) que tiene como anfitriona la Federación Neuquina. En primera ronda, la neuquina Morena Medinaceli logró un histórico triunfo que le permitió sumar su primer punto en el ranking WTA.

El W15 es el ingreso al profesionalismo en el tenis, y Neuquén tendrá en esta oportunidad dos fechas para ver a las jóvenes promesas del tenis mundial.

En el debut de la competencia, la neuquina de 14 años, formada en las canchas del Rincón Club de Campo: Morena Mendibaceli Lobos, logró una gran victoria en set corridos ante la 6ta preclasificada Marina Bulbarelli, y accedió a la segunda ronda por 6-3 y 6-2. Previamente había logrado su lugar luego de competir en la Qually.

“Super contenta de poder ganar mi primer punto en Neuquén y en mi casa” dijo la tenista a Grito Sagrado, agregando además que “en principio entré nerviosa porque era mi primer torneo profesional , pero quise dar lo máximo y por suerte salió bien”

Ahora, su presentación en segunda rueda será el jueves ante Valentina Abril Bruno, quien viene de eliminar a Agustina Duarte en tres sets en el Rincón Club de Campo.

Neuquén tuvo cuatro representantes. Además, Medinaceli, también estuvieron Isabel Arabarco (cayó ante Guidi Larraya) Sofía Madrid Rocca (cayó ante Gobbi Manllau) y Camila Kilapi (cayó ante Alisa Danilova)

La competencia reparte 15 dólares en premios es de edad libre, y cuenta con jugadoras de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México. Posteriormente, del 2 al 8 de noviembre el circuito se muda a la Asociación Española para la segunda edición.

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