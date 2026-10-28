El fútbol argentino deberá modificar sus planes por una visita histórica. La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre, obligaría a la Liga Profesional a reprogramar la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, que estaba prevista para el primer fin de semana de ese mes.

La decisión responde a un operativo de seguridad que afectaría la organización de los partidos durante varios días. Ante la falta de disponibilidad de los organismos encargados de garantizar la seguridad en los estadios, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzaría con una modificación del calendario para evitar que la definición del campeonato coincida con la visita del sumo pontífice.

De esta manera, la fecha 16, que marcará el cierre de la etapa regular y definirá los equipos clasificados a los playoffs, se disputaría entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. El cambio ya estaría consensuado, aunque todavía resta la confirmación oficial de las autoridades de la Liga Profesional.

La reprogramación tiene un motivo central: la actividad de los organismos de seguridad. Aprevide no brindaría servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco estaría disponible hasta el martes 10 inclusive. Este escenario complicaría la realización de los encuentros en las fechas originalmente previstas.

La Liga Profesional tendrá este jueves su reunión semanal para avanzar con la definición del nuevo cronograma. Una vez que el Comité correspondiente termine de resolver los detalles, se conocerán oficialmente los días y horarios de los partidos.

La visita del Papa también impactará en el Ascenso

Los cambios no afectarían únicamente a la Primera División. La agenda deportiva del fútbol argentino también sufrirá modificaciones en la Primera Nacional, en plena disputa por el ascenso a la máxima categoría.

La primera final por el ascenso a la Liga Profesional se postergaría una semana, mientras que el inicio del reducido quedaría programado para el 14 y 15 de noviembre. Por su parte, la final por el segundo ascenso a Primera se disputaría el 19 de diciembre.

La visita de León XIV tendrá una agenda que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Según la información difundida, el pontífice llegará desde Uruguay y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su estadía en el país.

Así, un acontecimiento de alcance nacional obligará a modificar una de las jornadas más importantes del calendario futbolístico. Con la clasificación a los playoffs en juego y miles de hinchas pendientes de la definición de sus equipos, el Clausura tendrá que adelantar su desenlace de la fase regular para acomodarse a una semana excepcional.