El Motocross Club Neuquén y la Federación Sur del Deporte Motor informaron la suspensión y reprogramación de la quinta fecha del Campeonato del Sur de la República de Motocross, prevista en principio para el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Coliseo de la Barda de Neuquén capital.

La decisión fue adoptada luego de evaluar el estado del circuito y de los accesos al predio, además de atender la recomendación del sistema médico que debía brindar cobertura durante la competencia.

Según explicaron los organizadores, las intensas precipitaciones registradas en los últimos días dificultan la circulación de ambulancias y vehículos de emergencia dentro del circuito, lo que impide garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la actividad. Desde la organización remarcaron que la seguridad de pilotos, equipos, autoridades deportivas, colaboradores y público continuará siendo la máxima prioridad.

La competencia fue reprogramada para los días 15 y 16 de agosto, manteniendo el mismo cronograma deportivo previsto originalmente.