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Suspensión

Motocross en el Coliseo de la Barda: reprogramaron la quinta fecha del Campeonato del Sur de la República

El Motocross Club Neuquén y la Federación Sur del Deporte Motor anunciaron la postergación de la competencia prevista para este fin de semana debido a las condiciones climáticas y a la imposibilidad de garantizar la seguridad.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 31 de julio de 2026 a las 08:00
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Imágenes del Coliseo de La Barda que determinó la reprogramación de la fecha

El Motocross Club Neuquén y la Federación Sur del Deporte Motor informaron la suspensión y reprogramación de la quinta fecha del Campeonato del Sur de la República de Motocross, prevista en principio para el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Coliseo de la Barda de Neuquén capital.

La decisión fue adoptada luego de evaluar el estado del circuito y de los accesos al predio, además de atender la recomendación del sistema médico que debía brindar cobertura durante la competencia. 

Según explicaron los organizadores, las intensas precipitaciones registradas en los últimos días dificultan la circulación de ambulancias y vehículos de emergencia dentro del circuito, lo que impide garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la actividad. Desde la organización remarcaron que la seguridad de pilotos, equipos, autoridades deportivas, colaboradores y público continuará siendo la máxima prioridad.

La competencia fue reprogramada para los días 15 y 16 de agosto, manteniendo el mismo cronograma deportivo previsto originalmente.

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