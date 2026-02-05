Se terminó un intenso cierre del mercado de traspasos en la NBA y dentro de los múltiples movimientos en la liga más importante del mundo destacaron la llegada de James Harden a Cleveland Cavaliers, dejando Los Angeles Clippers después de su arribo en 2023. Otros traspasos destacados fueron la salida de Anthony Davis de Dallas Mavericks rumbo a Washington Wizards para unirse a Trae Young, otro de los llegados en esta ventana, y, pese a los múltiples rumores de salida, la permanencia de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee Bucks.

En lo que fue la operación más destacada, un Harden de 36 años elige el cambio de aires en media de una buena temporada suya en unos Clippers que están lejos de ser contendientes para el anillo. A cambio, al cuadro angelino llega Darius Garland, ladero de Donovan Mitchell en los Cavs, y un pick de segunda ronda del próximo draft. La Barba promedia este curso 25,4 puntos, 4,8 rebotes y 8,1 asistencias en 35 minutos de juego, con un 41,9% de acierto en tiros de campo y un 34,7% desde la línea de tres. Para los Cavaliers, supone un refuerzo importante para aspirar pelear por el campeonato este año, ya que el escolta aporta puntos y un juego de pick and roll favorable a Evan Mobley y Jarrett Allen.

Por otra parte, Davis se marcha de Dallas, donde llegó hace un año en un más que controvertido trueque con Luka Dončić, para sumarse a los Wizards, que ya habían sumado a Young desde Atlanta Hawks y apuestan fuerte a una reconstrucción liderada por dos que fueran All-Star junto a sus jugadores jóvenes. Justo a la Ceja llegan Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum, mientras que a los Mavericks se marchan Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III y un total de cinco selecciones de draft. De esta manera termina un infructuoso período en Texas para el ala-pivot, que sólo disputó 29 partidos entre esta temporada y la anterior.

Davis deja Dallas tras un año donde sólo pudo jugar 29 partidos a causa de sus lesiones.

Por último, dos figuras importantes fueron noticia por otros motivos: Antetokounmpo se quedará en Bucks pese a coquetear con el traspaso, y esperará al fin de esta temporada para evaluar un movimiento. Miami Heat, New York Knicks, Minnesota Timberwolves y Goldes State Warriors estuvieron entre los principales interesados, pero no pudieron cerrar una operación que conforme a las partes. Por otro lado, Chris Paul, marginado en Clippers, fue traspasado a Toronto Raptors, que se espera que lo deje libre. De esta manera, el base pasaría lo que queda de su última temporada con el pase en su poder, esperando despedirse dentro del parquet.

Otros traspasos importantes en la NBA

En algunos de los movimientos que generaron revuelo en las últimas horas está el trade entre Chicago Bulls y Boston Celtics donde el pivot Nikola Vukcević parte hacia los campeones de 2024 y Anfernee Simons, llegado a principios de temporada, se muda a la ciudad del viento. Además, hubo un intercambio de elecciones de segunda ronda. Por su parte, Golden State Warriors finalmente logró deshacerse de Jonathan Kuminga, jugador con un gran salario y en disputa con el entrenador Steve Kerr. El alero se fue a Atlanta Hawks junto a Buddy Hield a cambio del pivot Kristaps Porzingis.

Los Bulls fueron los que más se movieron en el mercado: por un lado dejaron ir a Coby White, uno de sus bases más importantes, y Mike Conley (adquirido desde Minnesota Timberwolves) a Charlotte Hornets a cambio de Collin Sexton y tres segundas rondas futuras, también traspasaron al triplero francés Kevin Huerter y a Dario Šarić a Detroit Pistons por Jaden Ivey y un intercambio de selección protegida de primera ronda de 2026 de Timberwolves (operación de tres equipos) y por último movieron a Ayo Dosunmu, de buena temporada hasta el momento, junto a Julian Phillips a Minnesota por Rob Dillingham, Leonard Miller más cuatro picks de segunda ronda.