En asociación con Shopify, Luka Dončić dio un nuevo paso fuera de la cancha al lanzar 77X Fan, una plataforma diseñada para conectar de forma directa con su comunidad global. La iniciativa integra tienda online, contenidos exclusivos y experiencias, y consolida la estrategia del jugador de Los Angeles Lakers en el ecosistema digital y de marca personal.

La propuesta de 77X Fan va más allá del merchandising tradicional con licencia. El proyecto incluirá productos exclusivos, coleccionables y activaciones especiales, además de videos, entrevistas y material detrás de escena. El acceso será gratuito y el foco estará puesto en construir una comunidad participativa, donde los seguidores no solo consuman contenido, sino que también formen parte del proceso creativo.

Entre las experiencias previstas se destacan instancias de interacción directa con Dončić, incluyendo la posibilidad de que los fans opinen sobre decisiones creativas, como nuevos colores de su línea de zapatillas Jordan. Además del entorno digital, el proyecto contempla activaciones presenciales, con un primer evento programado para el Fin de Semana de las Estrellas en febrero, en Los Ángeles.

Si bien no se difundieron cifras del acuerdo con Shopify, la monetización de 77X Fan se apoyará en la venta de productos, colaboraciones creativas y alianzas con marcas. Con este movimiento, Dončić se suma a una tendencia creciente entre las grandes figuras del deporte que desarrollan plataformas propias para fortalecer el vínculo con su audiencia y diversificar ingresos, siguiendo el camino de atletas como Tom Brady, Lionel Messi y Jimmy Butler.