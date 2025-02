Terremoto en la NBA: Luka Doncic a Lakers y Anthony Davis a Dallas Mavericks

Sacudón en el mercado de pases de la NBA. Poco creíble para muchos. Sorpresa mayúscula, y pocos salen de su asombro por la novedad. Según informó la cadena ESPN, Luka Doncic jugará con LeBron James en Los Angeles Lakers mientras que los Dallas Mavericks recibirán a Anthony Davis.

Estas transferencias, que suponen todo un terremoto en la NBA porque implica a dos de las estrellas más importantes de la liga, también contará con los Utah Jazz en una operación a tres puntas junto a Lakers y Mavericks. La fecha límite de traspasos es el jueves 6 de febrero.

La noticia sacudió al basquetbol mundial

Luka Doncic a Lakers; Anthony Davis, a los Mavericks. pic.twitter.com/o8CXclQUZ3 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 2, 2025

Además de Doncic, los Lakers recibirán a Maxi Kleber y Marfieff Morris mientras que Dallas, aparte de Davis, se quedará con Max Christie y una primera ronda del draft del equipo angelino. Para ajustar las cuentas, los Jazz recibirán a Jalen Hood-Schifino y dos segundas rondas del draft.

Aunque está lesionado desde el día de Navidad, Doncic es una de las figuras con más presente y futuro en la NBA. Ahora será el socio de un LeBron que, con 40 años y en su temporada 22 en la NBA, busca su quinto anillo.

Además, los Lakers tendrán en el destacado jugador esloveno el pilar sobre el que construir su proyecto cuando LeBron se retire. De 25 años y formado en el Real Madrid, Doncic ha sido elegido cinco veces All-Star y la temporada pasada alcanzó con los Mavericks las Finales de la NBA, donde cayeron frente a los Boston Celtics.

Davis, uno de los pívots más dominantes de la NBA en la última década, cambiará Los Ángeles por Dallas tras conquistar un anillo con los Lakers en 2020 en la 'burbuja' de la pandemia.

Afirman que ni Doncic ni LeBron James sabían de la bomba de los Lakers y Mavericks

Cocinada a oscuras y en el más absoluto secretismo, la impactante y espectacular operación que ha acabado este sábado con Luka Doncic en Los Angeles Lakers de LeBron James y con Anthony Davis en los Dallas Mavericks se fraguó sin que ninguna de estas estrellas estuvieran al tanto, según la cadena ESPN.

Shams Charania, de ESPN y uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, fue el primero que informó de esta operación ya pasada la medianoche del sábado al domingo en la costa Este de EE.UU.

"LeBron James no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Anthony Davis no tenía ni idea de que iba a pasar. Me dicen que Luka Doncic está todavía estupefacto sobre esta operación", aseguró Charania en el programa SportsCenter de ESPN.

Su compañero Dave McMenamin, que es el 'insider' de los Lakers en esta cadena televisiva, explicó en X que LeBron supo del traspaso de Doncic a los Lakers durante una cena con su familia esta noche después del triunfo de los angelinos en el Madison Square Garden frente a los New York Knicks.

"James estaba sorprendido por la noticia, procesándolo y no tenía ni idea de que estaba en curso", afirmó McMenamin. Por otro lado, Charania sostuvo además que fueron los Mavericks los que contactaron a los Lakers para ofrecerles recientemente a Doncic, quien ahora es el elegido por los de púrpura y oro para liderar a la franquicia cuando LeBron decida retirarse.

Fuente: EFE