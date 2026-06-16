El golpe por la salida de Leo Balerdi todavía se siente dentro de la concentración argentina. Aunque el Mundial ya exige pensar en el debut, el defensor quedó muy presente entre sus compañeros después de perderse la competencia por una lesión que lo dejó sin una de las grandes oportunidades de su carrera.

La imagen que apareció después de la práctica fue mucho más que una postal de grupo. En medio de la rutina previa al partido contra Argelia, los jugadores de la Selección Argentina decidieron detenerse para enviarle un mensaje directo al futbolista del Marsella, que había quedado desafectado pocos días antes.

Leo Balerdi sufrió un desgarro durante los primeros entrenamientos del equipo en Estados Unidos y la noticia cayó como un mazazo en el plantel. Lionel Scaloni fue quien debió comunicarle que no podría continuar dentro de la lista mundialista, una decisión que terminó de quebrar la ilusión del central.

Lejos de dejar que el paso de los días enfriara el impacto, el grupo eligió acompañarlo públicamente. Tras el entrenamiento, los futbolistas posaron juntos con una bandera que decía “Leo, estamos todos con vos”, una frase simple pero cargada de emoción para un jugador que venía peleando por ganarse su lugar.

El gesto también expuso cómo se vivió internamente la lesión. En el amistoso ante Honduras, varios futbolistas parecieron jugar con una atención especial, como si el caso de Leo Balerdi hubiera dejado una advertencia silenciosa dentro del equipo. Nadie quería atravesar una situación similar tan cerca del inicio de la Copa del Mundo.

Para el defensor, la desafectación significó quedar afuera justo en la recta final, cuando el sueño mundialista estaba al alcance de la mano. Fue por eso que al ver el gesto comentó: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”.

“Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, concluyó Leo Balerdi muy emocionado.