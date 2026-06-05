La despedida del Indio Solari empezó a tomar forma en medio de una jornada atravesada por la conmoción. Después de horas de incertidumbre entre sus seguidores, la familia del músico comunicó cuándo se realizará el último adiós público, aunque todavía quedan detalles importantes por definir.

El mensaje apareció en la cuenta oficial de Instagram y llevó algo de claridad a una pregunta que se repetía entre los fanáticos desde que se conoció la muerte de Carlos Alberto Solari. Allí, sus familiares fueron directos al confirmar la fecha: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio”.

La información, sin embargo, no cerró por completo el panorama. En el mismo comunicado, la familia aclaró que todavía no estaba asegurado el horario ni el sitio exacto donde se llevará adelante la ceremonia. Por eso, pidieron esperar una nueva confirmación antes de acercarse a cualquier punto.

“Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señalaron. Esa aclaración tuvo peso propio, porque en las primeras horas muchos seguidores habían puesto la mirada sobre la zona donde vivía el músico.

Mientras se espera la definición oficial, los ricoteros comenzaron a organizar sus propios homenajes. La convocatoria más fuerte surgió en Plaza de Mayo, donde fanáticos del Indio Solari empezaron a reunirse desde este viernes a las 18 para compartir canciones, recuerdos y una despedida colectiva marcada por la emoción.

La magnitud de la figura del cantante también abrió distintas especulaciones sobre el tipo de ceremonia que podría realizarse. Por su lugar en la cultura popular, empezó a circular la posibilidad de una despedida con características masivas, incluso con alternativas institucionales en discusión, aunque nada de eso fue confirmado por la familia.

El comunicado cerró con una frase breve, pero alineada con el clima de estas horas: “Gracias por el amor y la paciencia”. Hasta que se informen la hora y el lugar definitivos, la despedida del Indio Solari queda suspendida en esa espera compartida, con miles de seguidores pendientes de saber dónde podrán darle el último adiós.