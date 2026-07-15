El Mundial 2026 sigue batiendo récords de convocatoria y, a falta de cinco días para que finalice la competencia, ya logró un hito que refleja la magnitud del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Tras disputarse los primeros 101 encuentros, la cantidad de espectadores en las tribunas superó el total combinado de las dos ediciones anteriores.

Según los datos oficiales difundidos por la FIFA, un total de 6.527.410 personas asistieron hasta ahora a los partidos del certamen. Esa cifra ya quedó por encima de los 6.436.020 hinchas que reunieron en conjunto Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque ambas sedes solo albergaron 64 encuentros cada una.

El registro todavía puede crecer de manera considerable, ya que restan sumar los datos de las dos semifinales (Argentina-Inglaterra que se jugará este miércoles y España-Francia, que se disputó este martes), el encuentro por el tercer puesto y la final. Con ese panorama, todo indica que la diferencia respecto de los Mundiales anteriores será todavía mayor cuando deje de rodar la pelota.

Mundial 2026: Récord de asistentes y cifras históricas en el torneo

La respuesta del público también se vio reflejada en la ocupación de los estadios. El informe publicado por la FIFA indicó un 99,7 % de aforo promedio, con más de 65.000 espectadores por partido, una muestra del enorme interés que despertó el campeonato.

El fenómeno trascendió las canchas y también se hizo sentir en los espacios destinados a los fanáticos. Los FIFA Fan Festivals distribuidos entre las tres sedes recibieron más de 7.700.000 de visitantes, consolidando el impacto del evento fuera de los estadios.

En el universo digital, los números también rompieron todos los parámetros. La FIFA informó que el Mundial acumuló 20.000 millones de reproducciones de video, 30.000 millones de impresiones y 1.700 millones de interacciones en redes sociales, con registros que superaron ampliamente los obtenidos en el mismo tramo de Qatar 2022.

Entre los contenidos con mayor repercusión sobresalió la celebración del famoso remo vikingo de Noruega, que alcanzó 174 millones de visualizaciones en TikTok, mientras que la presentación de Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural también quedó entre los videos más vistos del torneo.