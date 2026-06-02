Quedan menos de dos semanas para el inicio del mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Las selecciones participantes ya presentaron de manera oficial sus 26 convocados donde habrá 19 futbolistas del fútbol argentino presentes, en los diferentes seleccionados de Sudamérica.

La FIFA ya determinó que cada club dueño del pase del jugadores, recibirá 11 mil dólares diarios por cada día que esté en la competencia, siendo River el más beneficiado ya que tiene siete jugadores, y un ingreso mínimo de 77 mil dórales por día.

En Colombia, dicen presente Juan Fernando Quinteros y Kevin Castaño, ambos jugadores del Millonario. Santiago Arias de Independiente, Álvaro Montero de Vélez, y Jaminton Campaz de Rosario Central.

Kendry Paez dirá presente en la selección de Ecuador

Paraguay es uno de los que más jugadores tiene, Alfaro convocó en la lista definitiva a Matías Galarza Fonda, jugador de River pero que estaba a préstamos en la (MLS), Gabriel Ávalos (independiente) Orlando Gil (San Lorenzo) José Canales (Lanús) Alejandro Maidana (Talleres) y Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza)

Tres jugadores ecuatorianos del fútbol argentino dirán presente: Kendry Páez (River) Hernán Galíndez, y Jordy Caicedo, ambos de Huracán.

Paredes, el único jugador de Boca en la selección

En Uruguay dirán presente Matías Viña (River) y Fernando Muslera (Estudiantes) quien va por su quinto mundial.

En la selección Argentina, solo tres son los convocados, entre ellos aparece Otamendi, quien si bien aún no debutó con River, ya es jugadores del Millonario, por lo que el beneficio del importe diario lo recibirá. A él se le suma Gonzalo Montiel; y Leandro Paredes de Boca.