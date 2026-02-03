El Copa Mundial de fútbol 2026 empieza a mostrar uno de sus frentes más sensibles para los hinchas, el costo de la logística. En varias sedes de Estados Unidos, la FIFA ha fijado precios de estacionamiento que superan el valor de una entrada para los partidos, trasladando una parte significativa del gasto total a un rubro históricamente secundario. En ciudades como Los Ángeles, aparcar cerca del estadio puede resultar más caro que asistir al encuentro.

En el entorno del SoFi Stadium, los pases diarios de estacionamiento se comercializan entre 250 y 300 dólares, cifras que superan a las entradas de Categoría 3, cuyo valor oscila entre 140 y 180 dólares. Además, las ubicaciones más económicas se encuentran a más de dos kilómetros del estadio, lo que obliga a caminatas de más de 20 minutos. La comparación con otros acontecimientos resulta llamativa: durante la temporada 2025 de la NFL, el parking de los Los Angeles Rams rondaba los 71 dólares, mientras que en la NBA el costo habitual no superaba los 60.

Según explicó la FIFA a The Athletic, los precios responden a las condiciones de mercado de cada ciudad anfitriona y a parámetros utilizados en grandes acontecimientos previos. Sin embargo, la principal razón del encarecimiento es la reducción drástica de la oferta. En el Mundial, muchas zonas tradicionales de estacionamiento serán reservadas para seguridad, áreas VIP y activaciones comerciales. En Kansas City, por ejemplo, la disponibilidad se reducirá de unas 20.000 plazas habituales a apenas 4.000 a la venta.

El impacto se replica en otras sedes del torneo. En ciudades como Kansas City, Arlington y Atlanta, los precios de estacionamiento parten desde los 75 dólares para partidos de fase de grupos, mientras que en Miami el valor inicial ya asciende a 100 dólares. En instancias decisivas, como una semifinal en Atlanta, el costo puede llegar a los 225 dólares. A diferencia del Mundial de Catar 2022, donde el transporte público fue gratuito, la dependencia del automóvil en Estados Unidos traslada este gasto directamente al aficionado, en un contexto en el que la FIFA proyecta recaudar cerca de 11.000 millones de dólares con el torneo.