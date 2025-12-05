La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 tuvo un inicio inolvidable. En el imponente Centro John F. Kennedy de Washington, la voz de Andrea Bocelli marcó el primer gran impacto de la jornada, antes de que se conozcan los 12 grupos que ordenarán el camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El tenor italiano, reconocido mundialmente por su trayectoria y su vínculo con grandes eventos deportivos, interpretó una emotiva versión de “Nessun Dorma”, pieza que hizo vibrar a todos los presentes y que también paralizó las transmisiones que millones de aficionados siguen desde distintos puntos del planeta. Un comienzo solemne, imponente y completamente a la altura del evento que marca el puntapié inicial del Mundial más grande de la historia.

Bocelli, que semanas atrás estuvo en Argentina y fue homenajeado por el presidente Javier Milei, volvió a dejar su sello en un acontecimiento global. Su presentación fue recibida con un aplauso cerrado y de pie por parte del público, que incluyó autoridades de la FIFA, representantes de las 48 federaciones clasificadas y el propio presidente de los Estados Unidos.

Y antes de que las bolillas empiecen a definir el destino de la Selección argentina, su actuación ya quedó como uno de los momentos más destacados de la ceremonia.