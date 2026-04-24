La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó, pero lejos de hablar solo de candidatos y figuras, el foco se desvió hacia otro terreno: la enfermería. A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las lesiones comenzaron a jugar su propio partido y ponen en jaque a varias selecciones.

En la Selección Argentina, las miradas apuntan a dos piezas clave: Cristian Romero y Lautaro Martínez. El defensor cordobés arrastra una lesión ligamentaria que lo tendría entre cinco y siete semanas fuera de las canchas, lo que lo deja con lo justo en términos de ritmo. El delantero, en tanto, viene de una seguidilla de problemas musculares que no le permiten encontrar continuidad y encienden las alarmas en el cuerpo técnico.

Pero no todo queda ahí para el equipo de Lionel Scaloni. Ya hay dos ausencias confirmadas: Juan Foyth, con rotura del tendón de Aquiles, y Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior. Dos bajas sensibles que obligan a reconfigurar el armado de la lista.

El problema no distingue camisetas. En Brasil, la preocupación gira en torno a Estevao Willian, afectado por una grave lesión en el tendón de la corva que lo deja en duda, mientras que Rodrygo ya quedó descartado tras una rotura ligamentaria.

En Europa, el panorama tampoco es alentador. Serge Gnabry confirmó que se pierde el Mundial por una lesión en el aductor, mientras que Hugo Ekitike quedó afuera tras romperse el tendón de Aquiles.

Y como si fuera poco, varias estrellas llegarían al límite. Lamine Yamal encendió las alarmas en España por una molestia en el bíceps femoral, mientras que Eder Militao y Arda Güler también transitan problemas físicos que generan incertidumbre.

Así, entre partes médicos, tiempos de recuperación y cálculos al milímetro, el Mundial empieza a jugarse antes de tiempo. Los entrenadores ajustan planes, los jugadores apuran rehabilitaciones y los hinchas contienen la respiración. Porque en esta previa, el rival más difícil no está en la cancha, sino en el propio cuerpo.