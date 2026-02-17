Las Kamikazes siguen agrandando su historia dentro del Beach Handball. El seleccionado que dirige Leticia Brunetti se quedó con la medalla de oro en el Torneo Sur- Centro que se disputó en Rosario, tras vencer a Brasil en la final por 2-0. Por su parte los caballeros se quedaron con la plateada.

Las noticias positivas había llegado el lunes, cuando ambos seleccionados habían lograron el boleto a la gran cita mundialista que se disputará en Croacia en este 2026. Sólo quedaba dejar el título en casa, donde el seleccionado femenino lo hizo de gran forma superando a Brasil en la final por 17-16 y 19-16.

Dentro del equipo, se destacó la capitana y goleadora, la neuquina Gisella Bonomi, quien fue elegida como la MVP de la final. También dijeron presente también de Neuquén: Zoe Raiman y Delfina Gratti.

Es la segunda vez que las Kamikazes lograr en título en la competencia que entrega la plaza mundialista, ratificando así su momento, que había iniciado con victorias ante Paraguay por 2 a 0. Luego estiró la racha ante Uruguay, por 2 a 1. Ante Chile se impusieron 2 a 0 y Brasil frenó el impulso ganador en la derrota 2-0. En semifinales, y en un cotejo muy parejo, doblegó en Shoot- Out nuevamente a Uruguay.

Por su parte, los Kamikazes se quedaron con la medalla de bronce, tras caer ante Brasil por 2-0. Como al igual que en el femenino, Neuquén tuvo presencia de la mano de Bautista Dirr, Lucas Coronel y Nicolás Millet.

En semifinales, el equipo que dirige Sebastián Ferraro, se impuso con autoridad ante Chile, y también consiguió la plaza mundialista para Croacia 2026.