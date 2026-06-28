Por segunda vez durante este Mundial de Fútbol 2026, el estadio Ruca Che fue escenario de un multitudinario encuentro entre niños, jóvenes y adultos que buscan completar sus álbumes de figuritas. El evento fue este sábado, previo al partido Argentina-Jordania, en el marco del Mundial de Figuritas.

Organizado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de ECyDENSE, destacaron que una gran cantidad de público se acercó desde temprano al emblemático estadio neuquino y recorrió sus instalaciones para participar de las múltiples propuestas recreativas y deportivas.

Hubo presencia de distintas generaciones, quienes aprovecharon a intercambiar figuritas, compartir anécdotas y disfrutar una jornada puramente mundialista.

La jornada fue de acceso gratuito, y se dio en la previa del último enfrentamiento argentino en fase de grupos.

Mucho más que solo intercambio de figuritas

Agregaron que la iniciativa ofreció más que la tradicional búsqueda de las figuritas faltantes. El área de Cultura sumó visores de realidad virtual que permitieron experimentar la sensación de atajar un penal en la piel del "Dibu".

Simultáneamente, los vecinos aprovecharon la presencia del puesto de vacunación para completar sus calendarios y se acercaron al stand de Neuquén Habita, un espacio del ministerio de Infraestructura destinado a despejar dudas sobre los créditos hipotecarios que lanzó el Gobierno neuquino.

Desde la organización realizaron un balance positivo de la jornada. "Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Una vez más, el estadio abre las puertas para compartir la pasión mundialista”, destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

El lado solidario

Además, la jornada incluyó una iniciativa benéfica, ya que estuvo presente la campaña "Ponete la 10".

Las familias colaboraron con alimentos no perecederos destinados al Banco Patagónico de Alimentos que pertenece a la Fundación de Estudios Patagónicos y asiste a familias y comedores. En esta ocasión, los alimentos recolectados serán destinados al comedor “Sol del oeste”.

La actividad concluyó a pura emoción con diferentes premios y el esperado sorteo del "Botín de Figuritas", una urna que se llenó con el aporte del público a partir de una dinámica que otorgaba un número por cada figurita entregada.