El Mundial que no queremos que termine: Argentina, los récords y una última cita con la historia

Hay algo que se repite cada cuatro años y que esta vez volvió a sentirse con la misma intensidad. Cuando el Mundial entra en sus últimas horas, aparece esa sensación extraña de vacío. Como si el fútbol, por un instante, comenzara a despedirse de una fiesta que durante un mes logró detener al planeta. Y este Mundial 2026 no fue la excepción.

La Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, llegó para romper moldes. Algunos la miraban con desconfianza por el nuevo formato, otros advertían que podía perder competitividad. Sin embargo, el torneo terminó demostrando que el fútbol siempre encuentra la manera de reinventarse.

Hubo sorpresas, batacazos, partidos inolvidables y selecciones que aparecieron donde nadie las esperaba. También hubo récords, goleadas, remontadas y noches que quedarán guardadas para siempre en la memoria de los hinchas.

Pero para los argentinos, esta historia tiene un capítulo especial.

Porque la Selección de Lionel Scaloni volvió a demostrar que no se llega a una final del mundo solamente con talento. Se llega con carácter, con convicción y con un grupo dispuesto a sostenerse cuando las cosas se ponen difíciles.

Este equipo fue de menor a mayor. Tuvo momentos de sufrimiento, partidos que parecían escaparse de las manos y situaciones en las que debió remar contra la corriente. Sin embargo, cada vez que apareció una dificultad, encontró una respuesta colectiva.

Cuando Lionel Messi no pudo resolverlo todo, aparecieron otros nombres. Cuando el capitán necesitó una mano, el equipo respondió. Cuando parecía que el rival había tomado el control de la historia, Argentina encontró una forma de volver a ponerse de pie.

En una época donde abundan las individualidades, Argentina volvió a demostrar que los Mundiales siguen ganándose con grupos sólidos. Con jugadores capaces de sacrificarse por el compañero. Con futbolistas que entienden que el escudo está por encima de cualquier apellido.

Por eso no sorprende que haya alcanzado una nueva final. Un logro gigantesco que confirma la vigencia de un ciclo que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol argentino.

Estados Unidos dejó su sello en cada rincón del torneo. La cultura del espectáculo estuvo presente desde el primer día. Shows musicales, puestas en escena imponentes, experiencias para los fanáticos y una organización que, en líneas generales, respondió a la magnitud del evento.

Las pausas de hidratación obligatorias, impensadas en otras épocas, pasaron a formar parte del paisaje habitual. Algunas ayudaron a combatir las altas temperaturas; otras interrumpieron el ritmo natural de partidos que pedían continuidad.

Y aunque la seguridad y la logística estuvieron a la altura de semejante acontecimiento, el torneo tampoco logró escapar de situaciones que deberían quedar definitivamente fuera del fútbol.

Hubo episodios de racismo, expresiones discriminatorias y debates que volvieron a exponer contradicciones difíciles de ignorar en un evento que pregona la inclusión y la unión de los pueblos. La Copa del Mundo sigue siendo una celebración global, pero también refleja las tensiones de un mundo que todavía tiene cuentas pendientes.

Lionel Messi volvió a desafiar el paso del tiempo y regaló otra actuación mundialista memorable. Kylian Mbappé, por su parte, ratificó que es el heredero natural de una generación extraordinaria y cerró el torneo peleando hasta el final por los récords goleadores.

La muestra más reciente fue el espectacular partido por el tercer puesto. Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un encuentro que rompió registros y dejó una de las mayores exhibiciones ofensivas que se recuerden en una Copa del Mundo. Diez goles, emociones permanentes y una despedida a la altura de dos potencias que soñaban con algo más.

Ahora solo queda un capítulo. Y el más importante.

La gran final entre Argentina y España.

Noventa minutos —o quizás algunos más— separan a la Selección de una posibilidad que parece salida de un libro de historia: convertirse en bicampeona del mundo, algo que ninguna selección consigue de manera consecutiva desde Brasil en 1958 y 1962.

Del otro lado estará una España renovada, talentosa y ambiciosa, que buscará conquistar su segunda estrella y confirmar el cambio generacional que la llevó nuevamente a la cima del fútbol mundial.

El Mundial se está terminando. Y como ocurre siempre, nadie quiere que termine.

Porque durante unas semanas volvimos a creer que el fútbol puede detener relojes, borrar fronteras y reunir a millones de personas detrás de una misma pasión.

Mañana caerá el telón. Pero antes queda una última función.

Y Argentina, una vez más, está en el escenario principal.