Piden que la Selección argentina sea recibida en el Congreso de la Nación tras la final del Mundial 2026

En la horas previas a la gran final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido formal ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para que el Senado de la Nación y la explanada del Congreso sean el escenario para recibir a los jugadores de la Selección.

Qué dice el texto de la solicitud que Pagano le envió a Villarruel

La iniciativa de la legisladora nacional busca brindar una recepción institucional al plantel. En el texto, se destaca los valores de "humildad, liderazgo y trabajo en equipo" demostrados por el conjunto nacional, más allá de cuál sea el resultado definitivo en el partido decisivo que se disputará este domingo 19 desde las 16 (hora Argnetina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto para que el Congreso reciba a los jugadores de la Selección argentina de fútbol masculino - Foto: Noticias Argentinas

"Este equipo ya es un ejemplo. Merece una recepción institucional en la casa donde están representados el pueblo y las provincias", argumentó Pagano en la solicitud enviada a la titular de la Cámara alta, que promueve un festejo popular con la consigna de que la Plaza del Congreso "se vista de celeste y blanco".

El pedido cobró especial fuerza tras el trascendental triunfo ante el combinado inglés, un cruce con fuerte carga emotiva que no se lograba celebrar en cancha desde el Mundial de Francia 1998 y que, inevitablemente, evocó las históricas jornadas de México 1986.

La propuesta de Pagano también aseguró que el reconocimiento debe resonar "en toda la Argentina… y también en Londres". Sobre el final del texto, la diputada nacional y otrora periodista, escribió una histórica proclama de soberanía nacional: "Las Malvinas son argentinas".