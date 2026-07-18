A horas de la final del Mundial 2026, se preparan operativos especiales de seguridad en distintas provincias del país

Gobiernos de distintas provincias y municipios ultimaron detalles para los operativos de seguridad en el marco de la final del Mundial 2026. El partido que disputarán Argentina y España este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey hizo que en distintos puntos del país se movilicen miles de efectivos policiales, se programen cortes de tránsito y se realicen controles preventivos.

Qué pasará en los principales centros urbanos del país durante la final del Mundial 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno que encabeza Jorge Macri desplegará un operativo con más de mil policías en la zona del Obelisco y alrededores, donde se prevé una masiva concentración de hinchas en una eventual una victoria de la Selección argentina. El dispositivo incluirá cortes de calles, agentes de tránsito, personal de emergencias y monitoreo mediante cámaras de seguridad para evitar incidentes y ordenar la circulación.

En Mendoza, el Ministerio de Seguridad afectará 2.500 policías en toda la provincia, de los cuales 1.000 estarán destinados al Gran Mendoza y el resto se distribuirá en el Valle de Uco y las zonas Este y Sur. Además, habrá vallados, requisas preventivas, controles en el transporte público y cortes de tránsito en el microcentro y en la avenida Arístides Villanueva, tradicional punto de festejos.

Por su parte, la Policía del Chaco confirmó que habrá más de 500 efectivos en Resistencia y otras localidades, con presencia de grupos especiales, controles vehiculares y monitoreo permanente. Las autoridades solicitaron a la población celebrar "con responsabilidad" para evitar desmanes y preservar el espacio público.

En Córdoba, el Ministerio de Seguridad desplegará un operativo integrado por cerca de 1.000 efectivos de fuerzas provinciales, nacionales y municipales en la capital, mientras que las distintas Unidades Regionales Departamentales replicarán dispositivos especiales en las principales ciudades del interior. El esquema incluirá un camión hidrante, cinco drones para monitoreo aéreo, cámaras de videovigilancia, ambulancias, un camión sanitario y dos centros de comando operativo, además de un sistema de anillos de seguridad en torno al Patio Olmos para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y elementos peligrosos. Como medida complementaria, la Municipalidad prohibió la venta de alcohol en la zona del operativo entre las 14 y las 24 del domingo.

El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario preparan un operativo que iniciará en el Monumento a la Bandera y ampliarán la cobertura hacia puntos de alta concentración, como avenida Pellegrini, Pichincha y distintos corredores gastronómicos y recreativos, al prever una convocatoria aún mayor por coincidir el encuentro con el cierre de las vacaciones de invierno y la víspera del Día del Amigo.

En San Carlos de Bariloche, el operativo se concentrará en el Centro Cívico, donde el municipio instalará una pantalla gigante para transmitir la final. La previa comenzará a las 14 y el partido a las 16, mientras que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en el sector durante toda la actividad. Del dispositivo participarán la Policía de Río Negro, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Tránsito, el SIARME y el Hospital Zonal, que coordinaron un plan de contingencia para garantizar la atención sanitaria, el orden público, la movilidad urbana y una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

La policía de Tucumán desplegará controles preventivos y operativos viales en distintos puntos del territorio, además de delimitar sectores exclusivos para los festejos donde estará prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, vehículos y elementos cortantes. En caso de una consagración argentina, Plaza Independencia será peatonal y se implementarán cortes de tránsito en los principales accesos al microcentro, mientras que también se reforzarán los controles en el Monumento al Bicentenario, la rotonda de Yerba Buena, el Parque 9 de Julio y plazas del interior provincia.