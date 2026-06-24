Una estampida humana durante la transmisión pública del partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argelia dejó un saldo de un aficionado muerto y ocho personas heridas. El incidente ocurrió en la Plaza Hachemita (Al Hashimiya) de Amán, provocando una investigación de las autoridades.

Estampida en la Plaza Hachemita. Durante el segundo encuentro de la selección de Jordania en el Mundial, miles de fanáticos se congregaron en la céntrica plaza de la capital jordana frente al Anfiteatro Romano. En medio del fervor por el gol jordano, una fuerte aglomeración provocó momentos de caos y una estampida.

Las víctimas hasta el momento, son nueve personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales y sanatorios cercanos. Una de ellas falleció debido a la gravedad de sus heridas y el resto se estabilizó. La Dirección de Seguridad Pública abrió una investigación para determinar las causas exactas del incidente. El partido terminó con la derrota de Jordania por 2 a 1 ante Argelia en el mismo grupo que integra la selección argentina.

El acontecimiento formaba parte de una iniciativa nacional para transmitir los partidos de la selección jordana en espacios turísticos y públicos con el fin de fomentar un ambiente festivo e incentivar el comercio local. Mientras que en otras ciudades como Jerash, Petra y Áqaba las retransmisiones transcurrieron de forma simultánea y sin incidentes, en la capital la gran afluencia de público terminó en tragedia durante el encuentro, que finalizó con una victoria argelina por dos goles a uno. De esta forma, la selección de Jordania quedó prácticamente eliminada del certamen mundialista a falta del último partido de la fase de grupos donde se enfrentará con la Selección Argentina.

Actualmente, las autoridades competentes han iniciado una investigación oficial para esclarecer las circunstancias y causas que provocaron la avalancha. Hasta el momento, el gobierno jordano no se ha pronunciado sobre los factores específicos que desencadenaron el suceso en la plaza.