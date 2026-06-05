Este viernes, a los 77 años, falleció Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El músico padecía mal de Parkinson desde hace aproximadamente una década y murió en su domicilio en Buenos Aires.

Solari fue una figura emblemática y polémica del rock argentino, reconocida tanto por su música como por sus declaraciones públicas que generaron admiración y también controversia. A lo largo de su carrera, mantuvo un perfil reservado pero nunca evitó expresar opiniones fuertes sobre política, cultura y otros artistas.

Frases que lo marcaron desde el cancionero popular y lo político

Una de sus frases más emblemáticas, “El lujo es vulgaridad”, extraída de su canción Un poco de amor francés, se convirtió en un lema generacional que cuestionó el consumismo y la ostentación, especialmente durante la década de los noventa, en plena era menemista.

Respecto al dinero y la independencia artística, el Indio fue contundente: "El que le chupa las medias al poder no puede ser un artista. Me jode cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder".

Frases polémicas que marcaron la vida del Indio Solari, ícono del rock argentino

En sus últimos años, Solari tomó mayor protagonismo en debates públicos y manifestó afinidad con el kirchnerismo. En 2020, durante la pandemia, criticó a los sectores libertarios: “Si la pandemia nos tocaba hace dos años moríamos todos. Porque ese es el espíritu de esa gente. Se dicen libertarios y me parece una locura”.

También fue severo con la gestión de Mauricio Macri, denunciando corrupción: “¿Cómo hacés para olvidar que cada vez que vienen a desembarcar afanan todo lo que pueden? Ahora están recorriendo el mundo y nadie les dice que vengan. Espero que pase cuanto antes porque se han robado el país. No es que se llevaron un vueltito. Son fortunas internacionales que no están más acá y dinero que está en el exterior”.

Su respeto hacia Cristina Kirchner fue público y enfático: “Tengo un respeto muy grande por Cristina. Como cuadro político es impecable”.

En una entrevista, planteó una visión crítica sobre la influencia extranjera en Argentina: "Argentina puede ser un lugar que elija el bastión de los blancos, así como lo tienen a Israel en el mundo árabe. Acá también corremos el peligro de ser un bastión del imperio yankee".

En cuanto al futuro de Los Redonditos de Ricota, Solari fue categórico al descartar un regreso: “Volver con Los Redondos sería una estafa”, apagando las esperanzas de una reunión que muchos fanáticos añoraban. Además, reconoció el impacto personal que tuvo la separación del grupo: “Viví un duelo con el final de la banda”.

Su admiración por Diego Maradona también quedó reflejada en sus palabras: "Era un tipo que entraba con un Scania al barrio de los cogotudos. Diego era la venganza de los pobres".

Otra polémica se desató por sus críticas a The Beatles, en particular a Paul McCartney, a quien calificó parte de su obra como “flan”, lo que generó controversia entre fanáticos y medios.

El Indio también desmintió la supuesta rivalidad con Soda Stereo, la cual fue alimentada por seguidores durante años. Tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014, Solari expresó: “Me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Mi aplauso para vos”.

Con una personalidad esquiva y un discurso cargado de ironía y crítica social, el Indio Solari se mantuvo durante décadas como una de las voces más influyentes y discutidas de la cultura argentina, dejando un legado que trasciende su música y sus polémicas.