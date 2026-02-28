Mal arranque de la temporada en el Torneo Don Pedro con el fallecimiento de uno de sus jugadores mientras se disputaban los partidos correspondiente a la Copa Don Pedro con que daba inicio la actividad formal del 2026 en el certamen de fútbol amateur que se concentra en la ciudad de Cipolletti.

Por causas que todavía se desconocen, el hombre de unos 43 años se descompuso en el campo de juego, fue trasladado en ambulancia y perdió la vida en el Hospital Pedro Moguillansky tras entrar en un paro cardíaco.

Gabriel "Mono" Rivas es el nombre de la víctima, un conocido vecino de la ciudad cipoleña con pasado en el fútbol de la Liga Deportiva Confluencia vistiendo los colores del Club San Martín. Dueño de un vidriería ubicada en el barrio Arévalo, era un participante recurrente de estos certámenes.

Gabriel Mono Rivas era un reconocido comerciante y vecino de la ciudad de Cipolletti.

Como consecuencia del lamentable acontecimiento fueron suspendidos los compromisos de los dos últimos turnos en todos los predios vinculados al certamen.

Don Pedro es una competencia que nuclea a personas mayores de 27 años, repartidos en diferentes categorías y que convoca cada jornada de sábado por la tarde a miles de vecinos de toda la zona del Comahue.

Al momento del incidente, se encontraba presente la ambulancia en el predio, mientras que al sur de la ciudad también se vivió una jornada accidentada, en el predio de Área 22 con traslados de urgencia al Hospital por cortes en la cabeza y una lesión grave de rodilla.

La semana pasada

El sábado pasado, en Duronia, también había fallecido un hombre en circunstancias similares. Allí, enfrente al Club Marabunta de la misma ciudad, se trataba de un encuentro preparatorio para la Liga Municipal de Veteranos.

Luis Valverde era el nombre de la otra víctima reciente en este trágico 2026. Oriundo de Buenos Aires, el hombre mayor de 60 años era empleado pretrolero y residía periódicamente en la región.