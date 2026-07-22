El fútbol colombiano quedó paralizado por una noticia tan inesperada como dolorosa. Óscar Aristizábal, un entrenador que dedicó gran parte de su vida a descubrir y formar nuevos talentos, murió de manera repentina mientras hacía lo que más amaba: estar dentro de una cancha.

El técnico antioqueño sufrió un infarto este lunes 20 de julio de 2026 mientras dirigía un entrenamiento personalizado en una cancha del barrio Boston, en Medellín. La situación generó conmoción entre jugadores, entrenadores y aficionados que rápidamente comenzaron a despedir a un hombre que dejó una profunda huella en el fútbol de su país.

Aunque su nombre no tiene la misma repercusión internacional que otros grandes entrenadores sudamericanos, Aristizábal fue una figura de enorme reconocimiento en Colombia y con experiencia en distintos escenarios del fútbol mundial. Su carrera estuvo marcada por los equipos profesionales que dirigió, pero especialmente por su trabajo silencioso en las divisiones inferiores, donde ayudó a formar futbolistas que luego llegaron a Primera División.

Durante su trayectoria estuvo al frente de Independiente Medellín, Envigado, Deportivo Rionegro y Valledupar FC, además de tener experiencias internacionales como entrenador de la Selección de Panamá y de clubes importantes del fútbol boliviano como The Strongest y Jorge Wilstermann.

Uno de sus grandes capítulos estuvo ligado a los procesos formativos de Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos instituciones donde dejó una marca imborrable por su capacidad para potenciar juveniles y acompañarlos en sus primeros pasos dentro del fútbol profesional.

En los últimos años, lejos de alejarse de la actividad, Aristizábal continuaba trabajando con jóvenes futbolistas en el proyecto La 9-9, participando en torneos departamentales con categorías Sub-15 y Sub-16. Allí seguía cumpliendo el rol que más lo representaba: ser maestro antes que entrenador.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida. Exjugadores y colegas destacaron su calidad humana, su compromiso y la influencia que tuvo en distintas generaciones de futbolistas.

Alexánder “Pelusa” Orrego, uno de los jugadores que pasó por sus manos, recordó la importancia que tuvo Aristizábal en su carrera: “Óscar fue el mentor de muchos jugadores de la comuna 9. Era un maestro, por eso duele tanto su partida”.

La despedida del entrenador antioqueño tiene un componente especial: se fue haciendo aquello que definió toda su vida. En una cancha, rodeado de futbolistas y transmitiendo conocimientos. Un final inesperado para un hombre que dejó su nombre grabado en el fútbol colombiano como formador, guía y maestro de generaciones.