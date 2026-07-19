Con música y baile, pasó la primera ceremonia de clausura del Mundial

Argentina ya está en el estadio de Nueva Jersey para lo que será la final del mundo ante España, con inicio desde las 16hs. Pasó el primer acto musical de ceremonia de clausura, donde Estaods Unidos se mostró a todo ritmo. En el medio, los mediocampista Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, cumplieron con el ritual de los caramelos.

Se presentaron en primer turno el streamer IShowSpeed, quien cantó "World Cup (Champions)", una de las canciones que forman parte del álbum oficial del certamen, posteriormente dijo presente Post Malone con "Chrome Heartbreaker", luego, Swae Lee se le unió para "Sunflower",

En pleno show, los jugadores de la selección cumplieron con el acto de cada partido: comer caramelos en el campo de juego apenas llegan al estadio. Esta vez no en el medio, sino caminando alrededor.

Argentina tiene todo confirmado para el gran partido ante España, Scaloni saldría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.