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A todo ritmo

Con música y baile, pasó la primera ceremonia de clausura del Mundial

Los mediocampistas argentinos cumplieron con el ritual de comer caramelos mientras la música y el baile se apoderaban del campo de juego.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 19 de julio de 2026 a las 15:40
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Speed abrió la ceremonia con su tema para el Mundial

Argentina ya está en el estadio de Nueva Jersey para lo que será la final del mundo ante España, con inicio desde las 16hs. Pasó el primer acto musical de ceremonia de clausura, donde Estaods Unidos se mostró a todo ritmo. En el medio, los mediocampista Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, cumplieron con el ritual de los caramelos.

Se presentaron en primer turno el streamer IShowSpeed, quien cantó "World Cup (Champions)", una de las canciones que forman parte del álbum oficial del certamen,  posteriormente dijo presente Post Malone con "Chrome Heartbreaker", luego, Swae Lee se le unió para "Sunflower",

En pleno show, los jugadores de la selección cumplieron con el acto de cada partido: comer caramelos en el campo de juego apenas llegan al estadio. Esta vez no en el medio, sino caminando alrededor.

Argentina tiene todo confirmado para el gran partido ante España, Scaloni saldría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

 

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