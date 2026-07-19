Llegó el gran día. La Selección Argentina de Lionel Messi va por una nueva corona ante España en la final del Mundial 2026. El encuentro, desde las 16 y con el arbitraje de Slavko Vinčić, decidirá al campeón del mundo. La Scaloneta buscará emular lo conseguido por Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962), únicos capaces de llegar al bicampeonato, ante una Roja que está en su segunda final y pretende conseguir su segunda Copa del Mundo. El duelo es transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5, del Grupo Prima Multimedios.

Formaciones

Para el gran partido definitorio, la decisión de Lionel Scaloni fue meter mano dentro del once. Finalmente serán tres los cambios, con Gonzalo Montiel ingresando por Nahuel Molina en el lateral derecho, Rodrigo De Paul al mediocampo por Giuliano Simeone y el ingreso de Nicolás González en lugar de Leandro Paredes, que modifica la fisonomía del cómo se pararán los volantes. Del lado español, los mismos once que le ganaron a Francia.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De La Fuente.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Con Messi encabezando, el calentamiento de la Selección

Como ya es costumbre, el conjunto nacional salió unos minutos antes a realizar los movimientos precompetitivos con el capitán argentino al frente del grupo. En un MetLife Stadium con mayoría de hinchas argentinos, Argentina ya palpita los instantes previos de una nueva final del mundo.

Así llegan a la final

El actual campeón del mundo defenderá la corona ante el mejor de Europa. Luego de que la Finalissima, que iba a tener lugar en marzo, no pudiera jugarse, el destino reencuentra a estos dos equipos, el 1 y el 2 del ranking FIFA, en el MetLife Stadium y por el máximo trofeo. Además, la definición se plantea también como el duelo entre Messi y una de las máximas estrellas actuales, Lamine Yamal.

Messi vuelve a una final y alcanza el récord de Cafú al disputar la tercera en su carrera.

Por el lado de España, la Roja llega con la gran expectativa de volver a coronarse campeón tras hacerlo por primera vez hace 16 años. Luego de dar su gran golpe sobre la mesa ante Francia en las semifinales, el conjunto ibérico llega habiendo recibido solamente un gol en contra y no teniendo que recurrir al alargue en ninguno de sus encuentros de eliminación directa. Para este encuentro, Luis de la Fuente no plantearía ninguna modificación: van los mismos que superaron 2-0 a Les Bleus en Dallas.

Con un Rodri Hernández liderando el mediocampo, una defensa que está sólida y con laterales que aportan (Marc Cucurella tiene dos asistencias y Pedro Porro dos tantos), un Mikel Oyarzábal en gran forma con cinco goles, pero aún a la espera de una mejor versión de Lamine Yamal, la ilusión de España llega asentada en tener el rendimiento colectivo más regular de todo el Mundial.

Rodri y Lamine Yamal, las máximas estrellas de España.

Scaloni eterno

Otro de los que pretende quedar en los libros es Lionel Scaloni, que disputa su segunda final consecutiva al frente de Argentina como solamente había alcanzado a hacerlo Carlos Bilardo. Esto ya lo tiene en un apartado especial, pero el bicampeonato lo elevaría a un pedestal único. Alumno de Luis de la Fuente en el curso de entrenador, el oriundo de Pujato buscará este domingo dar cátedra. Fiel a su estilo, aún no confirmó el once titular, aunque se especula con el regreso de Rodrigo De Paul a la mitad de la cancha en lugar de Giuliano Simeone.