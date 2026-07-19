La Selección Argentina juega la final del mundo 2026 ante España, desde las 16hs en el MetLife Stadium de New Jersey. Lionel Scaloni confirmó tres cambios con relación al equipo que superó a Inglaterra.

EL DT argentino no dio muchas señales con relación al 11 inicial, pero se visualizaban más de un cambio con relación al duelo de semifinales del pasado miércoles

En primer turno, el lateral por derecha tendrá a Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina. “Cachete” siempre entró bien a lo largo del torneo, y en partidos definitorios, Scaloni siempre se inclinó por el defensor de River.

el atacante por izquierda estará desde el arranque frente a España

La gran sorpresa se daráen mitad de cancha, pero por el lado izquierdo. Nicolás González entrará desde el arranque en lugar de Leandro Paredes. El atacante por las bandas, será el respaldo de Tagliafico para controlar a Lamine Yamal.

La segunda estará en el mediocampo, donde Rodrigo De Paul irá por Giuliano Simeone. El jugador del Atlético Madrid hizo una buena actuación en el cotejo ante Inglaterra, mientras que “Motorcito” cuando entró cambió el partido que terminó en remontada para Argentina.Con esto, se buscará más presencia en el medio a la hora de conseguir la pelota contra un equipo que ejerce la posesión como principal arma

De Paul ingresará por Simeone en el mediocampo

Ante esto, el 11 será: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.