¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
En tres sedes

Rueda la pelota: Neuquén recibe el Nacional de Selecciones de Ligas Sub 13 y Sub 15

En Zapala, Comarca petrolera, y la Capitán neuquina, se pone en marcha la competencia nacional, organizada por LIFUNE, y nucleada dentro del Consejo Federal.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 11:37
PUBLICIDAD
Neuquén debuta en Atlétco Neuquén contra el representativo de la liga Deportiva Confluencia

Desde hoy miércoles 11 y hasta el domingo 15 de noviembre, se jugarán las finales del torneo Nacional de selecciones de ligas, en categoría Sub-13 y Sub-15, donde LFUNE será anfitrión de18 seleccionados de diferentes partes de la Argentina.

La competencia reúne a los 8 seleccionados ganadores de cada región que integran el Consejo Federal, más el anfitrión Neuquén, distribuidos en tres sedes diferentes: Neuquén Capital, Cutral Co- Plaza Huincul, y Zapala, El domingo al mediodía se disputarán las finales en Independiente.

De la presentación oficial participó, además de autoridades de diferentes clubes, el Vicepresidente de AFA y director del Consejo Federal: Javier Treuque, Presidente de LIFUNE: Néstor Mingot, y el intendente de Zapala: Carlos Koopmann. "viendo como está la economía del país, Neuquén demuestra estar un punto que sobresale y eso es bueno. No mide los resultados deportivos, mide otras cosas como los factores que nos da el fútbol,” señaló Treuque, quien remarcó lo importante de tener este tipo de torneos juveniles.

Serán tres zonas en disputas, en sub 13 clasifican los primeros de cada grupo, y el mejor segundo de las zonas disputadas en Cutral Co y Neuquén, mientras que en Sub 15, además de los primeros 3, el mejor segundo de los tres grupos accederá a las semifinales. Las instancias definitivas se disputarán el sábado en Zapala y Atlético Neuquén, mientras que la finales irán el domingo en casa de Independiente, 12 y 14. 

La competencia reúne a los 8 seleccionados ganadores de cada región que integran el Consejo Federal, más el anfitrión Neuquén, distribuidos en tres sedes diferentes: Neuquén Capital, Cutral Co- Plaza Huincul, y Zapala, El domingo al mediodía se disputarán las finales en Independiente.

Así inicia la competencia:

Sub-13:

  • Liga Nicoleña vs liga de Salta- 15hs en Don Bosco de Zapala
  • Liga del Valle de Chubut vs Asociación Rosarina de Fútbol- 15hs en Petrolero Argentino
  • Liga Deportiva confluencia vs Liga de Fútbol de Neuquén-15hs en Atlético Neuquén

 

Sub-15:

  • Liga Nicoleña de Fútbol vs Liga de fútbol del Sur- 17hs en Don Bosco de Zapala
  • Liga del Valle de Chubut vs Liga Reconquístense de fútbol- 17hs en Petrolero Argentino
  • Liga Deportiva Confluencia vs Liga de Fútbol de Neuquén- 17hs en Atlético Neuquén.

Nota con Javier Treuque, vicepresidente de AFA y del Consejo Federal:

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD