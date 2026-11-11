Desde hoy miércoles 11 y hasta el domingo 15 de noviembre, se jugarán las finales del torneo Nacional de selecciones de ligas, en categoría Sub-13 y Sub-15, donde LFUNE será anfitrión de18 seleccionados de diferentes partes de la Argentina.

La competencia reúne a los 8 seleccionados ganadores de cada región que integran el Consejo Federal, más el anfitrión Neuquén, distribuidos en tres sedes diferentes: Neuquén Capital, Cutral Co- Plaza Huincul, y Zapala, El domingo al mediodía se disputarán las finales en Independiente.

De la presentación oficial participó, además de autoridades de diferentes clubes, el Vicepresidente de AFA y director del Consejo Federal: Javier Treuque, Presidente de LIFUNE: Néstor Mingot, y el intendente de Zapala: Carlos Koopmann. "viendo como está la economía del país, Neuquén demuestra estar un punto que sobresale y eso es bueno. No mide los resultados deportivos, mide otras cosas como los factores que nos da el fútbol,” señaló Treuque, quien remarcó lo importante de tener este tipo de torneos juveniles.

Serán tres zonas en disputas, en sub 13 clasifican los primeros de cada grupo, y el mejor segundo de las zonas disputadas en Cutral Co y Neuquén, mientras que en Sub 15, además de los primeros 3, el mejor segundo de los tres grupos accederá a las semifinales. Las instancias definitivas se disputarán el sábado en Zapala y Atlético Neuquén, mientras que la finales irán el domingo en casa de Independiente, 12 y 14.

La competencia reúne a los 8 seleccionados ganadores de cada región que integran el Consejo Federal, más el anfitrión Neuquén, distribuidos en tres sedes diferentes: Neuquén Capital, Cutral Co- Plaza Huincul, y Zapala, El domingo al mediodía se disputarán las finales en Independiente.

Así inicia la competencia:

Sub-13:

Liga Nicoleña vs liga de Salta- 15hs en Don Bosco de Zapala

Liga del Valle de Chubut vs Asociación Rosarina de Fútbol- 15hs en Petrolero Argentino

Liga Deportiva confluencia vs Liga de Fútbol de Neuquén-15hs en Atlético Neuquén

Sub-15:

Liga Nicoleña de Fútbol vs Liga de fútbol del Sur- 17hs en Don Bosco de Zapala

Liga del Valle de Chubut vs Liga Reconquístense de fútbol- 17hs en Petrolero Argentino

Liga Deportiva Confluencia vs Liga de Fútbol de Neuquén- 17hs en Atlético Neuquén.

Nota con Javier Treuque, vicepresidente de AFA y del Consejo Federal: