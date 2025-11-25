A cinco años de su muerte, Diego Armando Maradona sigue siendo recordado. En Nápoles, la ciudad donde es y será eternamente venerado, los hinchas del Napoli lo recordaron con cánticos y banderas en el partido de Champions League, disputado hoy en el estadio que lleva su nombre. En la antesala del encuentro también pudieron verse numerosos homenajes recordando al ídolo en el quinto aniversario de su partida.

El club donde llegó a su máximo esplendor futbolístico hizo nueva mención de su ídolo y capitán con un posteo y el mensaje "Diego, sos eterno“, acompañado de una foto del '10' con un signo de infinito. La cuenta de la Serie A italiana también lo recordó con imágenes y la leyenda: “Diego Armando Maradona. Por siempre. En cada rincón”. Por su parte, uno de los videos más virales en la ciudad mostró a un grupo de hinchas de Boca entonando la mítica canción "Live is Life", seguida del "Dale Bo".

En lo que respecta al duelo de Champions del elenco italiano, fue victoria por 2-0 ante el Qarabag para alegría de los presentes en el Estadio Diego Armando Maradona. Los tantos llegaron en el segundo tiempo y fueron por intermedio del escocés Scott McTominay y un gol en contra del montenegrino Marko Janković.

Otro de los que había invocado la memoria de Maradona antes del encuentro fue Antonio Conte, el DT del equipo: "Sabemos lo que significa Diego Maradona para Napoli y sería genial poder dedicarle una victoria en este día especial", dijo el entrenador italiano antes del cotejo de los Azzurri, que consiguieron encaminar su performance en Champions, sumando su segundo partido y metiéndose entre los 24 clasificados.

Un estadio entregado a Maradona

Antes del comienzo del encuentro donde Napoli le ganó al Qarabag, el vivo recuerdo de Diego continuó acaparando la escena. Banderas por todo el estadio, y el "Olé, olé, olé... Diego, Diego", que bajó de los presentes que coparon el recinto luego de que la voz del estadio anunciara el minuto de silencio en memoria del fallecido ídolo.