El seleccionado argentino de rugby -Los Pumas- perdieron este sábado ante Inglaterra por 31 a 24 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la fase inicial del Nations Championship.

El seleccionado conducido por Felipe Contepomi completó así la serie de tres localías consecutivas que tuvieron los equipos del Hemisferio Sur. El saldo fue con derrota ante Escocia en el primer partido (47 a 38) en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba capital y victoria frente a Gales en el estadio Bicentanrio de San Juan (35 a 21).

Los puntos argentinos llegaron por tries en el segundo tiempo de Mateo Carreras (42m.) y Justo Piccardo (79m.), más dos conversiones y un penal anotados por Tomás Albornoz. En Inglaterra apoyaron tries Tommy Freeman (3m.), Ben Earl (23m. y 32m.), Marcus Smith (61m.) y Immanuel Feyi-Waboso (68m.). Además, Finn Smith agregó tres conversiones.

En un partido intenso, lleno de polémica cayeron Los Pumas.

En un partido con bastante indisciplina y agarrones, el árbitro australiano Angus Gardner sacó 7 tarjetas amarillas: Mateo Carreras (24m.), Joaquín Oviedo (60m.) y Santiago Carreras (62m.) en Argentina y Jack van Poortvliet (50m.), Alex Coles (55m.), Henry Pollock (73m.) y Emmanuel Iyogun (76m.) en el XV inglés.

Inglaterra, que venía de golear a Fiji 73-8 de visitante, ratificó su buen momento y con gran fortaleza física impuso tackle y limitó el despliegue de Los Pumas. El XV británico tuvo intensidad y profundidad, para llegar tres veces al ingoal albiceleste y quedarse con la victoria parcial en la primera etapa por 19-3.

En el complemento Argentina tuvo que conservar la pelota para proponer en campo rival, desplegando un juego de varias fases que le permitió descontar con try de Mateo Carreras primero y luego con un try penal, para el 19-17 a los 55m. Pero poco después una amarilla al octavo Joaquín Oviedo a los 60m. le dio algo más de espacio al ataque rival y Fin Smith aprovechó para anotar su try por afuera un minuto después, que con la conversión del propio Smith dejó el marcador 26-17.

En medio del show de amarillas del árbitro Gardner, el conjunto inglés volvió a sumar try vía Feji-Waboso (68m.) para estirar la ventaja a 31-17.

Hacia el final del partido Los Pumas descontaron con try de Piccardo y conversión de Albornoz (31-24). Inclusive tuvieron la chance de empatar cuando Bautista Delguy la dejó pegado al banderín, jugada de try que en opinión del árbitro fue válida pero no a instancias del TMO.

Asi fue la jugada que marcó el cierre del partido