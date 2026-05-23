Oklahoma City Thunder se impuso esta madrugada ante San Antonio Spurs por 123 a 108, asaltando el Frost Bank Center y recuperando el factor cancha para poner orden en la final de la Conferencia Oeste de la NBA con un 2 a 1 a favor.

Antes del partido, los médicos de los Spurs dieron luz verde a De’Aaron Fox y a Dylan Harper para jugar. Fox se había perdido los dos primeros partidos de la serie por un esguince en el tobillo y Harper había tenido que abandonar el segundo tras una mala caída. En cambio, la recaída de Jalen Williams en su lesión de isquiotibiales parece más grave.

Del 15-0 al colapso

Los Spurs arrancaron el duelo con un intimidante 15 a 0 a favor en menos de tres minutos, un inicio perfecto en el Frost Bank Center, que llevaba nueve años esperando volver a vivir un momento así. Pero poco a poco los Thunder se metieron en el partido, sobre todo en los minutos de descanso de Victor Wembanyama, impulsados por su amplio banquillo, que en la primera mitad superó a los titulares 39 a 19. Cuatro de los suplentes terminaron el partido en dobles dígitos.

Al final del primer cuarto la ventaja de San Antonio ya se había reducido a 31 a 26 y al inicio del segundo ya mandaban los Thunder. Desde ese 15 a 0 al descanso, el parcial a favor de Oklahoma City fue de 36 a 58, con un 51 a 58 en el marcador.

Al regreso de vestuarios, los Spurs no encontraron respuesta a la estrategia de los Thunder, que dominaron toda la segunda mitad, ampliando su ventaja de forma progresiva hasta el 123 a 108 final.

El resumen de la victoria de los Thunder

Oklahoma City ahogó a Wembanyama en la pintura y a los Spurs les falló la pólvora desde el perímetro. Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador de los Thunder con 26 puntos y 12 asistencias. Aunque solo convirtió 6 de 17 tiros de campo (35,3%), sí sumó 12 puntos desde la línea de tiros libres con un 100% de acierto.

Jared McCain, que llegó este invierno a Oklahoma City procedente de Philadelphia en un traspaso sorprendente, contribuyó con 24 puntos desde el banco. Los también suplentes Jaylin Williams y Alex Caruso sumaron 18 y 15 puntos, respectivamente.

Para San Antonio, Wembanyama terminó con 26 puntos, pero solo con cuatro rebotes. Devin Vassell aportó 20 puntos, Fox 15 y Stephon Castle, 14. El joven base terminó el partido con una sola pérdida, tras haber entregado 20 balones en los dos anteriores.

Spurs y Thunder se volverán a enfrentar para el cuarto partido de la final del Oeste este domingo, otra vez en San Antonio.