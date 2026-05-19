Con un partidazo que necesitó de dos tiempos suplementarios y una actuación superlativa de Víctor Wembanyama, esta madrugada de martes los San Antonio Spurs le ganaron a Oklahoma City Thunder 122 a 115, en el inicio de la final -al mejor de siete partidos- de la Conferencia del Oeste de la NBA temporada 2025/2026.

El francés convirtió 41 puntos (1-2 en triples, 13-23 en dobles y 12-13 en libres), bajó 24 rebotes, metió 3 tapas y dio 3 asistencias, dando el presente en momentos clave del juego. A todo esto hay que sumarle un triple desde aproximadamente nueve metros para forzar el segundo suplementario.

Su protagonismo lo terminó de convertir en una súper estrella de la NBA.

Otro que jugó a gran nivel fue Dylan Harper, de apenas 20 años, quien ingresó en reemplazo del lesionado De'Aaron Fox (esguince de tobillo), convirtiendo 24 puntos, además de sumar 11 rebotes, 6 asistencias y 7 recuperos.

El segundo partido será mañana el miércoles, nuevamente con los Spurs de visitantes, desde las 21.

En el Este

Este martes comenzará la final del Este, a las 21, entre los Knicks y Cleveland.