En duelo de necesitados Deportivo Rincón visitará a San Martín de Mendoza en tierras cuyanas en el marco de la decimosexta fecha de la Zona 3 del Torne Federal A 2026 que contará con el arbitraje del siempre cuestionado, polémico y sospechado, José Manuel Diaz de la Liga de Villa Mercedes, San Luis, que estará acompañado por los asistentes, Matias Ezequiel Balmaceda de la Liga de Río Tercero, Córdoba y Federico Hernan y como cuarto árbitro, Leandro Federico Hartfiel, los dos últimode la misma entidad que juez principal.en cotejo que se pondrá en marcha este domingo a las 16.

El encuentro será transmisión de las emisorad del grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 15 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, el apoyo desde estudios centrales del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena,y la operación técnica de José Ramón Paredes.

Sin margen de error y pasando el peor momento desde que milita desde 2024, los de Rincón de los Sauces, a tres fechas del final de la primera fase -incluído el partido de este domingo., lo mínimo que debería sumar para estar en zona de clasificación serían 7 puntos, pero en su haber suma una racha de 20 partidos sin ganar de visitante, por lo que la tendencia lo complica de sobre manara. De los últimos cuatro partidos, perdió tres. Quizás debió aunque sea igualar en los dos últimos compromisos, perdió con Cipolletti en la última jugada del partido y cayó como local hace siete días ante Atenas de Río Cuarto que marcó en su único tiro al arco, pero el fútbol son, fueron y serán resultados y no merecimientos. Y de caer este fin de semana caera al último lugar en la tabla de posiciones de la Zona 3.

Sin alineación confirmada, con los retornos del delantero Jorge Rossi, el defensor Bruno Di Bello y la presencia de uno de los cuatro refuerzos el santafesino Laureano Damián Puñet, -los otros tres, se sumarán la semana que viene al plantel, el tucumano Ramiro Pedro Armando Alderete, Sergio Hugo Frutos y Facundo "El Pato" Cruz, en contrapartida, no viajó el volante cordobés Axel Oyola y ya desvinculados el colombiano Cristián Cangá y Edgardo Díaz y bajados al equipo de Liga, el colombiano Jair Julio Blanco y Nicolás Di Bello.

Germán Noce, que perdió en los dos partido que dirigió hasta el momento, sabe que la situación es compleja, que matematicamente por la paridad de la zona las posibilidades son reales, pero deberá confirmarlo desde el fútbol y tener efectividad, una materia pendiente desde que arrancó el certamen.

Como llega San Martín

El Chacarero tuvoi una semana complicada, está último y no ha tenido grandes actuaciones. Oficializó este pasado viernes la desvinculación de Emanuel Décimo, uno de los referentes del equipo, quien no continuará formando parte del plantel profesional en el marco de la reestructuración deportiva que lleva adelante la institución, más pensando para afrontar la próxima temporada del Torneo Federal A.

La salida de Décimo se suma a la renovación que viene llevando adelante San Martín, que en los últimos días también confirmó la incorporación de nuevos refuerzos y la desvinculación de otros jugadores, con el objetivo de conformar un plantel competitivo para la segunda parte de la temporada.

Los seis futbolistas que ya se sumaron al equipo: Iván Paz, Felipe Rivarola, Agustín Verdugo, Damián Arce, Mauro Maidana y Joaquín León. En paralelo, la institución emitió un comunicado oficial en el que informó que Rafael Ferro, Héctor Pérez, Fabricio Ojeda, Facundo Britos y Leandro Barrera, además del mencionado Décimo no continuarán formando parte del plantel profesional.

Con estas salidas y las numerosas llegadas, el ex entrenador de Deportivo Rincón, Alejandro "Cachorro" Abaurre, tiene un rompecabezas para armar, el equipo titular, a sabiendas que no hubo muchas prácticas con el renovado plantel.