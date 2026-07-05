La actividad de la sexta fecha del Campeonato 2026 de TN (Turismo Nacional) Clase 3 en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo en Santiago del Estero se vio alterada por la noticia de la exclusión de la competencia de nativo de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera (Ford Focus), uno de los 4 bicampeones en actividad que tiene la división mayor de APAT.

El rionegrino, que había sido 23º (vigésimotercero) a 2 segundos 540 centésimas y noveno (9º) a 580 centésimas en las dos tandas de entrenamientos, no podrá seguir tomando parte de la decimoquinta presentación de la categoría al autódromo santiagueño, ya que los comisarios deportivos constataron que el Ford Focus del GR Competición tenía un neumático que no estaba asignado a ese auto.

La información fue confirmada por el comisario deportivo Roberto Saibene, quien anticipó brindará detalles sobre la exclusión de Urcera, que está noveno en el campeonato, luego de la realización de las pruebas de clasificación de la Clase 2 y la Clase 3.

“Aparentemente un neumático no era reactivo al control (N. de la R.: de códigos) que hace la categoría. Se generó una duda de si esa goma estaba puesta en el auto o no. Evidentemente se pudo haber cometido algún error… Se podría haber mezclado de algún fin de semana anterior, pero el reglamento es claro: son 6 gomas nuevas y 8 reselladas por fecha”, explicó Gabriel Rodríguez, titular del GR Competición.

El artículo 14 del Reglamento Deportivo 2026 del TN indica textualmente que “todo aquel piloto que no tenga en su vehículo los neumáticos correspondientes conforme sorteo, sellado y/o resellado en cualquier actividad oficial (entrenamiento, clasificación, serie y final), será excluido del evento con pase a penalidades incluido, y sanción posterior a criterio de la CAF-ACTC, siendo su determinación de carácter inapelable”.