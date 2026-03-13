Franco Colapinto vuelve a enfrentar un desafío cuesta arriba en la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, que se disputa en el circuito de Shanghái, el piloto argentino no logró encontrar el ritmo esperado en la clasificación sprint y largará desde el puesto 16 en la carrera corta del sábado.

La posición lo obliga a pensar en una remontada importante si quiere acercarse a la zona de puntos, algo que no será sencillo teniendo en cuenta el formato de las sprints, donde solo los ocho primeros suman unidades y las carreras duran la mitad que un Gran Premio tradicional.

Pero además de la dificultad que plantea el circuito chino, Colapinto arrastra un historial que todavía no logra torcer en este tipo de competencias. Desde su debut en la categoría, las carreras sprint se transformaron en una asignatura pendiente para el piloto argentino.

Las primeras experiencias llegaron en la temporada 2024. En el Gran Premio de Estados Unidos y en Brasil terminó en el puesto 12, relativamente cerca del top 10, aunque sin poder meterse en la pelea por los puntos. En Qatar, en cambio, la jornada fue mucho más complicada: largó desde boxes y finalizó en la 18ª posición.

El panorama no mejoró demasiado durante 2025. En el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, estuvo lejos del ritmo de los punteros y terminó 19°. Luego mostró una leve recuperación en Austin y Brasil, donde cruzó la meta en los puestos 14 y 16, respectivamente.

Sin embargo, en Qatar volvió a sufrir durante todo el fin de semana y la sprint terminó siendo otra carrera cuesta arriba, finalizando en el último lugar.

Con ese antecedente, la sprint de Shanghái aparece como una nueva oportunidad para intentar cambiar la historia. Aunque largará desde el 16° puesto, el piloto de Alpine buscará aprovechar cualquier oportunidad en pista para avanzar posiciones y acercarse, por primera vez, a los puntos en este formato.

Por ahora, la estadística no está de su lado. Pero cada carrera representa una chance más para que Colapinto empiece a quebrar una racha que todavía lo persigue en la Fórmula 1.