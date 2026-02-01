En la noche del sábado y entrada la madrugada del domingo, se llevó a cabo la segunda fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross 2025/2026, que tuvo como escenario al histórico trazado del Coliseo de La Barda en Neuquén capital y que cuentó con la organización del Motocross Club Neuquén,

Con la presencia de más 2000 espectadores presentes, un parque de 145 motos, una jornada marcada por el calor intenso, con finales disputadas.

Se completaron las finales pendientes de la primera fecha, había sido un frustrado comienzo, la jornada inicial del certamen se vio opacada por un corte de luz antes de comenzar con todas las finales. La falta de iluminación provocó que se disputarán el 75% de las tandas finales pautadas, donde categorías como MX1, MX2, Intermedia, Master A y B decidieron no salir a correr sus finales y las completaron.

Foto de Luis Alberto Amaolo

Lo mejor de la noche fue la final de MX1 correspondiente a la primera fecha, con un duelo inolvidable entre Agustín Carrasco y Joaquín Poli, que brindaron un show de altísimo nivel, con sobrepasos y un ritmo impresionante. Finalmente, el representante de Cutral Co, Carrasco, se quedó con la victoria, en una de las carreras más vibrantes de la temporada.

En la segunda final, el gran protagonista fue el representante de Villa Regina, Pablo Galletta, quien logró una victoria más que importante en MX1. El de "La Perla del Valle" supo capitalizar una carrera cargada de alternativas, provechó la caída de Agustín Carrasco y la rotura de los hermanos Poli, los santafesinos de San Genaro, para quedarse con el triunfo de punta a punta.

Los podios de las finales de la segunda fecha fueron:

En MX1, 1° Pablo Galletta, 2° Nahuel Kriger y 3° Agustín Carrasco.

En MX2, 1° Ethan Benavides, 2° Vicente Díaz y 3° Jeremías Reyes.

En tanto, en MX Intermedia, 1° Agustín Paz, 2° Paul Olmos y 3° Emanuel Morón

Mientras que en, Master A, 1° Nicolás Giustozzi, 2° Matías Sacne y Tino Paravano

Foto de Luis Alberto Amaolo

En Master B, 1° Ariel Nonel, 2° Jorge Hasi y 3° Miguel Vázquez. En Master C, 1° Luis Pedercen.

En tanto, en MX 85, 1° Lorenzo Osses, 2° Gonzalo Parra y 3° Lautaro Martínez.

Por su parte, en MX 85 Bcc, 1° Tadeo Indaco, 2° Valentino Betancur y 3° José Venialgo.

En MX FMX, 1° Jorgelina Miguel, 2° Javiera Urra y 3° Agostina Monsalve.

En MX 125cc, 1° Felipe Cruz, 2° Renzo Marchioni y 3° Benicio Osses.

En MX Junior, 1° Joaquín Sancho, 2° Ezequiel Cid y 3° Emiliano Vera

Por su parte en MX 50cc, 1° Josefina Zanotti, 2° Bautista Paredes y 3° Genaro Barrozo.

En MX 65cc, 1° Santino Chirino, 2° Martiniano Zanotti y 3° Benjamín Rodríguez

En Promocionales / Principiante, 1° Nadín Segura, 2° Ezequiel Bolognini y 3° Nicolás Rodríguez.

En Enduro, 1° Rodrigo Fonseca, 2° Anton Milohanich y 3° Santiago García.

En tanto las finales pendientes de la primera fecha, que quedaron pendientes en su momento por el corte de luz

En MX1, 1° Agustín Carrasco, 2° Joaquín Poli y 3° Pablo Galletta.

En MX2, 1° Ethan Benavides, 2° Vicente Díaz y 3° Lázaro Santarelli.

En MX Intermedia, 1° Agustín Paz, 2° Paul Olmos y 3° Emanuel Morón.

En Master A, 1° Nicolás Giustozzi, 2° Matías Sacne y 3° Tino Paravano.

En Master B, 1° Ariel Nonel, 2° Cristian Morini y 3° Jorge Hasi

Y Master C, 1° Diego Fuentes.