Luego de perder la Final del Torneo Federal A 2026 ante San Martín de Formosa por 2 a 0, Cipolletti deberá seguir intentando el ascenso a la Primera Nacional desde la Reválida. Por su condición de subcampeón, el conjunto Albinegro se sumará a la pelea por el segundo ascenso desde los cuartos de final y con ventaja deportiva, por lo que deberá esperar hasta el 8 de noviembre para volver al ruedo.

Actualmente están en desarrollo las llaves: Juventud Antoniana-Sol de América, Argentino de Monte Maíz-Kimberley, Sportivo Las Parejas-Alvarado, Villa Mitre-Douglas Haig, Boca Unidos-Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Gimnasia de Concepción-Olimpo y Sarmiento de La Banda-Atenas de Río Cuarto. Como la definición de todas ellas recién se conocerá en una semana es que a Cipolletti se le genera la ventana de espera para volver a jugar.

El Torneo Federal A 2026 no ha terminado para Cipolletti.

Ventaja deportiva

La formación de Fabián Enríquez sí sabe que el primer partido será en condición de visitante ya que, por lo hecho, se ganó el derecho de la ventaja deportiva hasta su eliminación. Cipolletti definirá todos sus playoffs como local y, en caso de empate, será el clasificado, incluso cuando esté en juego el segundo ascenso.

Las mejores actuaciones del equipo rionegrino de la temporada han sido en casa. Definir siempre en su cancha representa una buena noticia. En el arranque no podrá contar con Andrés Almirón (expulsado) y recuperará en plenitud a Víctor Manchafico.

El golpe anímico es fuerte en el plantel, dirigencia y simpatizantes, pero la campaña continúa y habrá que dar vuelta rápidamente la página después de la euforia popular que se vivió en los últimos días viendo la vuelta a la segunda división tan cercana, aunque en el trámite de la final se volvió una misión imposible.