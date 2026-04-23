Neuquén se detuvo un momento para mirar hacia atrás y reconocer a quienes dejaron huella en el deporte. No fue una jornada más: fue el punto de encuentro entre la historia, el esfuerzo y el orgullo local. Allí, dos nombres propios se llevaron todos los aplausos: Tranquilino Valenzuela y Laura Belén Valdebenito.

El reconocimiento no hizo más que poner en palabras lo que el deporte neuquino ya sabe desde hace años. Valenzuela es sinónimo de resistencia, de kilómetros y de gloria. Campeón argentino en maratón y en pruebas de 5.000 y 10.000 metros, supo llevar la bandera nacional a lo más alto en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos de 1995. Pero hay hitos que lo pintan de cuerpo entero: fue el primer atleta de la región en ganar la histórica Corrida de Cipolletti, allá por 1990, marcando un antes y un después para el atletismo patagónico.

Tranquilino Valenzuela, emblema del atletismo neuquino, fue distinguido por una trayectoria marcada por títulos nacionales y presencia internacional.

Su legado es tan grande que incluso quedó grabado en la geografía de la ciudad: la pista de atletismo de Neuquén lleva su nombre, como un recordatorio permanente de su aporte al deporte.

Del otro lado del ring, la historia también tiene su propia protagonista. Laura Belén Valdebenito, conocida como “La Terrible”, construyó su camino a pura garra. Con un récord profesional que refleja batallas duras y aprendizaje constante, logró consagrarse campeona rionegrina de peso gallo tras un nocaut que todavía resuena en el ambiente

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Tranquilino Valenzuela, símbolo del atletismo neuquino, fue distinguido por su extensa y destacada trayectoria.

Pero su carrera no se quedó en el plano local. Cruzó fronteras y se midió con rivales de jerarquía internacional: peleó en Inglaterra, en escenarios exigentes como Newcastle y el mítico Wembley Arena, donde enfrentó a algunas de las boxeadoras más destacadas del circuito europeo. Experiencias que no solo fortalecieron su recorrido, sino que también posicionaron al boxeo neuquino en el mapa global.

El reconocimiento llegó como una síntesis de años de esfuerzo, sacrificio y representación. Dos historias distintas, un mismo punto en común: dejar a Neuquén en lo más alto. Porque cuando el talento se combina con constancia, el resultado trasciende cualquier disciplina.