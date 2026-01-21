¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 20 de Enero, Neuquén, Argentina
Codermatz y Villone organizaron un encuentro con los deportistas neuquinos de alto rendimiento

Primera reunión del año con integrantes del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura para conocer necesidades y objetivos para el 2026 de los representantes neuquinos

Por Hugo Alejandro Amaolo

Por Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 20 de enero de 2026 a las 22:18
La ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz.

La ministra del nuevo Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz, junto a la secretaria Deportes María Fernanda Villone organizaron un encuentro con los deportistas neuquinos de alto rendimiento en Ciudad Deportiva, con el objetivo de comenzar a entablar lazos directos con los jóvenes, y así acompañarlos a lo largo de todo el año.

"Quisimos arrancar el año juntando a los deportistas destacados para poder charlar y conocerlos. Como asumí recientemente, me gustaría tener ese contacto más directo y ver como los podemos ayudar y que hay que mejorar", expresó Codermatz.

Hubo cobertura especial del Grupo Prima Multimedios en la mañana del martes en Ciudad Deportiva

