La ministra del nuevo Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz, junto a la secretaria Deportes María Fernanda Villone organizaron un encuentro con los deportistas neuquinos de alto rendimiento en Ciudad Deportiva, con el objetivo de comenzar a entablar lazos directos con los jóvenes, y así acompañarlos a lo largo de todo el año.

"Quisimos arrancar el año juntando a los deportistas destacados para poder charlar y conocerlos. Como asumí recientemente, me gustaría tener ese contacto más directo y ver como los podemos ayudar y que hay que mejorar", expresó Codermatz.

Hubo cobertura especial del Grupo Prima Multimedios en la mañana del martes en Ciudad Deportiva