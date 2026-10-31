Se jugó este viernes la 13° fecha del Torneo Pre Federal de básquet edición 2026, que reúne a clubes de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle, donde Pérfora de Plaza Huincul y Deportivo Roca, ambos elencos lograron su décima victoria y de esta manera se aseguraron la localía en los cuartos de final, con tres fechas por jugar. El Verde se hizo fuerte en el Viejo Ramírez y venció a Pacífico por 84 77, mientras que el Naranja superó a Independiente de Neuquén en el Gimena Padín por 71 a 66.

La jornada se completó con dos triunfos en Plottier, a pocas cuadras de distancia. Centro Español no tuvo problemas contra Petrolero Argentino de Plaza Huincul y le ganó 88 a 69 en El Templo y en El Histórico. Club Plottier se quedó con la victoria ante Atlético Regina, por 78 a 75.

Deportivo Roca luego de un comenzó parejo (11-13), en el segundo cuarto fue determinante la actuación del elenco de SebatíSacó una amplia diferencia en rebotes (44-32) y duplicó a su rival en asistencias (17-8). En los rionegrinos se destacaron Adolfo García Barros (16), Tomás Quinteros (15), Martín Fagotti (14). Benjamín López selló un doble-doble (10 puntos y 15 rebotes), mientras que Matías Alluchón capturó 12 recobres y dio 8 asistencias. En el Rojo no alcanzaron las buenas producciones de Carlos Paredes (17) y Joaquín Marcon (15 y 8 rebotes).

Con Pedro Emilio como figura estelar que marcó 31 puntos y lideró la gran victoria de Pérfora de Plaza Huincul en la capital neuquina en El Viejo Ramírez. El escolta apareció en los momentos determinantes, anotó e hizo jugar en un equipo que también tuvo altos niveles en Sebastián Godoy Vega (17) y Valentín Bauducco (16), En Pacífico se destacaron Alex Soria 15, Franco Chiabotto 13 y Francisco González 12. Los parciales fueron 19-16, 36-43 y 53-61, antes del 84-77 del cierre.

En El Templo Centro Español consiguió un importante victoria sobre Petrolero Argentino de Plaza Huincul. Lo dominó en todo momento, con parciales de 28-18, 46-37 y 68-53. En ese marco, no sorprendieron las diferencias, que se llevó la victoria 88 a 69.

Emilio Santana (25 puntos) el bahinese Franco Pennacchiotti (17 y 15 rebotes) y Quimey Acosta 16 armaron el rendidor tridente del Torito, mientras que los mejores del Matador fueron Marco Roumec (16) y Natanial Rodríguez (15 y 9 rebotes).

También, en El Histórico, Club Plottier corrió desde atrás en los cuartos 2 y 3 (38-46 y 55-61), pero reaccionó en el último, lo ganó 23-14 y se anotó una gran victoria ante Atlético Regina, en una pelea directa para entrar en el top 4. Leandro Tapia (24), Joaquín Morandini (19 y 10) y Benjamín Loncón (12) fueron las figuras en el equipo de Sergio Bellandi; en tanto que Elías Iñíguez (27), Ignacio Claris (13), Marcos Revello (13) y Martín Chervo (16 rebotes) se destacaron en el Albo.

Las Posiciones

Pérfora y Deportivo Roca, 23 unidas (10 ganados y 3 perdidos) con mejor diferencia para los de Plaza Huincul que derrotaron a los Naranjas en los dos partidos disputados entre si, Atlético Regina, Pacífico y Centro Español, 19 puntos (6 triunfos y 7 derrotas, récord negativo); Petrolero y Club Plottier, 18 unidades (5 ganados y 8) derrotas; Independiente de Neuquén cierra con 17 puntos (4 ganados y 9 traspíés).