Neuquén se prepara para los Juegos Patagónicos Unificados 2023

Con 116 deportistas que competirán en tres sedes, comienza la segunda semana con acción múltiple para los seleccionados neuquinos que participan en los Juegos Patagónicos Unificados.Neuquén tendrá uno de los focos de máxima atención, ya que será sede de la natación convencional. Esta disciplina abrirá la programación de los 19°Juegos Epade, uno de los tres programas de estos juegos.

Paralelamente, otro contingente de deportistas se presentará en Santa Cruz y Tierra del Fuego para competir en actividades de los 4° Juegos Integrados Patagónicos (JIPA), que ya tuvieron su estreno la semana pasada con el beach vóley, uno de los ocho deportes que conforman el cronograma de los JIPA.

Neuquén será este año sede de tres disciplinas de los Juegos Patagónicos Unificados y el natatorio del Club Petroleros Jerárquicos será anfitrión de la primera de ellas, recibiendo a las provincias de Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Radio y Televisión del Neuquén (RTN) llevará adelante, a partir del martes, una cobertura especial de todas las jornadas que tendrá a los mejores talentos juveniles del país compitiendo en Neuquén. Lo hará mediante sus canales oficiales.

La ciudad será también sede del 17 al 23 de mayo de otras dos disciplinas de los Epade, el atletismo en la pista de la Ciudad Deportiva y el handball. Esta disciplina se suma al programa de competencia este año y tendrá su debut en la capital neuquina en el emblemático estadio Ruca Che, que fue remodelado el año pasado al cumplirse 30 años de su inauguración.

“Estamos orgullosos de recibir en nuestra provincia a los deportistas patagónicos acompañando como siempre el desarrollo deportivo de nuestra región y también a nuestros jóvenes en su desarrollo”, señaló la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

Además de Neuquén, la atención se centrará en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Ushuaia, la capital fueguina, recibirá al bádminton convencional y para personas con discapacidad, mientras que en Río Grande estarán compitiendo las disciplinas de levantamiento olímpico; tiro con arco convencional y adaptado; tenis de mesa convencional y para personas con discapacidad, competencias enmarcadas en el programa de los JIPA.

Paralelamente -y también como parte de los JIPA- la provincia de Santa Cruz será anfitriona de la lucha y el taekwondo, que competirán en Caleta Olivia. Mientras Río Gallegos albergará a las disciplinas de escalada, gimnasia artística y tenis.

En esta oportunidad serán 116 los deportistas y entrenadores que estarán compitiendo en las tres provincias. La delegación estará viajando a sus respectivos destinos entre el domingo y lunes para poder sumarse a la competencia.

Cabe destacar que en los 7°Juegos ParaEpade que se disputaron la semana pasada en la provincia de Chubut, Neuquén tuvo un comienzo auspicioso en la primera etapa de los Juegos Patagónicos Unificados quedando en el segundo lugar en la clasificación general detrás del campeón Río Negro, logrando un total de 75 medallas (36 de oro, 25 de plata y 14 de bronce).

Las preseas doradas fueron conseguidas en atletismo y natación para personas con discapacidad en Comodoro Rivadavia. En tanto que en Rawson el equipo de boccia mixto -conformado por Luisana Contreras y Nehemías Temporale-, obtuvo el bronce.

Por su parte, el básquet 3x3 en sillas de ruedas que completó en Rawson el cronograma del deporte adaptado de los Juegos ParaEpade, quedó en la cuarta posición.

Además, el seleccionado neuquino tuvo en la ciudad de Rada Tilly un buen estreno en los JIPA, ya que la dupla de beach vóley femenino integrada por Emiliana Cárdenas y Kiara Tapia se quedó con la medalla de plata en esta disciplina debutante en la grilla de estos juegos.

Los deportistas neuquinos, deporte por deporte

Lucha Olímpica femenina: Paz Colombo. Entrenadora: Anahí Martín.

Lucha Olímpica masculina: Francisco Correa, Gael Lagos, Augusto Rossini y Juan Vidal. Entrenador: Daniel Cárdenas.

Taekwondo olímpico femenino: Giovanna Ghioni, Sofía González y Natasha Troncoso. Entrenadora: Margarita Moyano.

Taekwondo olímpico masculino: Agustín Ferreyra, Giovanni Montenegro y Joaquín Quintana. Entrenador: Lucas Faúndez.

Natación femenina: Melina García, Alfonsina Hernández, Vera Mañueco, Roma Otero y Anabella Quezada. Entrenador: Mauro Kolep.

Natación masculina: Nehuén Albín, Valentino Alegría, Santiago Riedel, Tahiel Riffo, Nicolás Sala D ´Ostin y Martín Vega. Entrenador Pablo Duarte.

Escalada femenina: Helena Rico Galeano, Killari Von Rola Reyes y Nadina Villa. Entrenadora: Nadina Villa.

Escalada masculina: Juan Araya y Agustino Espinosa. Entrenador: Julián Plachesi.

Gimnasia artística femenina: Renata Chort, Josefina Leonhardt y Juliana Urruti. Entrenador: Diego Villarruel.

Gimnasia artística masculina: Felipe Bruni, Gonzalo Palma y Joaquín Rutherford. Entrenador: Pablo Cañaz.

Tenis femenino: Martina Chandia y Sofía Pogliano.

Tenis masculino: Tomás Largacha y Gianni Zelaya. Entrenador: Federico García Huidobro.

Arquería PCD femenina: Aldana Albarran y Emma La Forgia. Entrenadora: Agustina Gencarelli y Estefania Varga.

Arquería PCD masculina: Ian López y Daian Lara Tapia. Entrenadores: Fernando Altuna y Darío Sánchez.

Arquería femenina Sub-15: Julieta Rodríguez. Entrenadora: Silvia Tapia.

Arquería masculina Sub-15: Nicolás Cardozo.

Arquería femenina Sub-17: Milena Sartori.

Arquería masculina Sub-17: Teodoro Zaragoza. Entrenador: Damián Otero.

Levantamiento Olímpico femenino: Katherine Almirón, Eluney Aranda y Renata Malaspina. Entrenadora: Andrea Calderón.

Levantamiento olímpico masculino: Gael Cárdenas, Benjamín Contreras y Hernán Vega. Entrenador: Emiliano Calderón.

Tenis de mesa femenino: Daira Cevallos y Amira Gorri. Entrenadora: Virginia Giuliano.

Tenis de mesa masculino: Thiago Espinoza y Giovanni Ligato. Entrenador: Marcos Savanco.

Tenis de mesa PCD femenino: Fernanda Osorio Dall´Ora y Julia Pueyo López. Entrenadora: María París.

Tenis de mesa PCD masculino: Theo Chávez y Jesús Millaín. Entrenador: José Ligato.

Bádminton femenino: Ainhoa Hormaechea y Alma Morales. Entrenadora: Micaela Gaido.

Bádminton masculino: Luciano García y Sebastián Gael. Entrenador: Serafín Zayas.

Bádminton PCD femenino: Victoria Baginay. Entrenadora: Sabrina Scapinardi.

Bádminton PCD masculino: Lucas Dalla Villa y Marcos Taquibar. Entrenador: Gonzalo Santillán.