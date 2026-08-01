Neuquén tiene un nuevo motivo para celebrar. Gisela Galvani, referente del hockey regional y jugadora del Rincón Club, se consagró campeona del mundo con la Selección Argentina Máster +45 tras una brillante actuación en el Mundial disputado en Róterdam, Países Bajos.

El seleccionado nacional completó un torneo de gran nivel y logró quedarse con el máximo título internacional de la categoría, ratificando una vez más el prestigio y la tradición del hockey argentino en el escenario mundial.

La conquista tiene un valor especial para la provincia de Neuquén, ya que Galvani se convirtió en una de las grandes protagonistas de una campaña inolvidable. Su recorrido deportivo, marcado por el esfuerzo, la constancia y la pasión por la disciplina, encontró ahora una recompensa histórica con la obtención de la medalla dorada.

Además de destacarse dentro de la cancha, Gisela también es reconocida por su actividad como emprendedora al frente de La Americana, un local gastronómico especializado en productos sin gluten. Su historia refleja el compromiso y la dedicación que la acompañan tanto en el deporte como en su vida profesional.

La consagración en Róterdam representa un enorme orgullo para la comunidad neuquina y para todo el hockey regional, que ve reflejado en este logro años de trabajo, sacrificio y amor por la actividad.

Con la camiseta argentina sobre el pecho y el título mundial en sus manos, Gisela Galvani escribió una de las páginas más importantes de su carrera deportiva y se transformó en un ejemplo para las nuevas generaciones, demostrando que los sueños pueden cumplirse a cualquier edad cuando se persiguen con convicción y esfuerzo.

Neuquén celebra a una campeona del mundo. Y el hockey argentino suma una nueva historia de gloria.