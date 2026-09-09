Desde el 18 al 20 de septiembre se realizará en la ciudad de la costa atlántica bonaerense de Necochea, la octava edición del Torneo Nacional de Natación Adaptada, que tendrá carácter evaluativo para los diferentes seleccionados como parte de su preparación para los 6° Juegos ParaAraucanía, Juegos Evita y 7° ParaEpade.

La entrenadora jefa de la delegación, Patricia Healion, explicó que “este torneo servirá a los integrantes de los diferentes seleccionados para adaptarse al estrés de competencia, medir la velocidad y resistencia real fuera de las rutinas de los entrenamientos, así como también para fomentar la autonomía, la disciplina y el trabajo en equipo”.

Los nadadores que integran los diferentes preseleccionados son: Ángeles Atala González; Julieta De la Vega; Briana Navarrete; Damaris Villalobos; Renata Cela Odone; Romina Bergesio; Ana Cenci; Gala Villanueva; José Cattaneo Pino; Brisa Bertolini; Martina Scollo; Clara Lafleur; Federico Olivera; Ciro Oviedo; Axel Gómez; Marcelo Torres; Juan Cruz Oros; Guillermo Garrido; Samuel Concha y Martín Alias.

El primer desafío para los seleccionados serán los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles 2026, que se realizarán en la ciudad de Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre y, luego, los 6° Juegos Binacionales ParaAraucanía en la región chilena de Los Ríos, entre el 8 y el 12 de noviembre.

También servirá este certamen para los nadadores y nadadoras que se preparan para los 6° Juegos ParaEpade 2027, a realizarse entre el 29 de abril y el 3 de mayo del próximo año en Neuquén, Santa Rosa (La Pampa) y Bariloche (Río Negro).