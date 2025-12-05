En las últimas horas de este viernes, viajará la delegación de Neuquén a distintas ciudades de la provincia La Pampa para participar de la 32° edición de los Juegos Binacionales de La Araucanía, una competencia para deportistas federados de categoría juveniles que comenzó en 1992 y todos los años –con excepción de 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia por COVID 19 y Coronavirus- se replica en las regiones del sur chileno y la Patagonia Argentina.

Del encuentro binacional participarán 2.600 deportistas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego por Argentina y las regiones de Araucanía, Bio Bio, Los Ríos, Los Lagos, Puerto Aysén, Ñuble y Magallanes.

La delegación compuesta por 167 deportistas, que cuenta con el apoyo de la subsecretaría de Deportes, tiene previsto arribar el sábado por la mañana a territorio pampeano.

La competencia

El acto inaugural será el domingo a las 20 en el Auditorio del Centro Cívico de Santa Rosa, sede de varias disciplinas que tendrán su réplica en General Pico, General Acha y Eduardo Castex. La localidad de Miguel Riglos, anfitrión de la natación, realizará su ceremonia el lunes a las 8. La clausura será el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

El programa contempla siete deportes en ambas ramas y además de las ciudades mencionadas habrá también competencias en Toay, Ataliva Roca y Quehue. Santa Rosa será sede del atletismo, judo, fútbol y básquet masculino, mientras que en Toay habrá ciclismo. En General Acha se concentrará la actividad del básquet femenino; en General Pico el fútbol femenino en tanto que en General Acha, Ataliva Roca y Quehue, habrá vóleibol femenino. La rama masculina de este deporte concentrará la actividad en Eduardo Castex y natación en Miguel Riglos.

La Televisión Pública de La Pampa (TVPP), transmitirá todas las actividades en vivo, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta.

Neuquén, que organizó y ganó la segunda edición de estos Juegos en 1993, fue principal impulsor de esta competencia junto a los dirigentes chilenos de la región de Araucanía para imponer en el calendario internacional más austral del continente americano un encuentro de carácter olímpico que sigue vigente por más de tres décadas.