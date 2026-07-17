En su publicación de este viernes 17 de julio, el diario deportivo Marca de Madrid, uno de los medios deportivos más prestigiosos del mundo publicó que "la FIFA ha hablado. Un árbitro europeo, uno de los mejor valorados por la UEFA, estará a los mandos de la final entre España y Argentina: el esloveno Slavko Vincic (25 de noviembre de 1979). Será su tercer partido en el Mundial. Antes pitó el Brasil-Marruecos (1-1) y el México-Ecuador (2-0).

Y agrega en su artículo que a Argentina la pitó en la derrota en Qatar ante Arabia Saudí (1-2, última caída mundialista de la albiceleste). A España la ha pitado en cinco ocasiones: 2-2 ante Colombia (2017), 0-0 ante Suecia en el debut de la Euro 2020, 2-1 a Italia en las semifinales de la Nations de 2023 y dos veces en la pasada Eurocopa: el 1-0 a Italia en Gelsenkirchen y la victoria 2-1 ante Francia en semifinales. No hay derrotas con el esloveno.

Slavko Vincic: árbitro de la final Argentina-España en Nueva Jersey

En este Mundial, Vincic fue noticia por expulsar al ecuatoriano Hincapié por la cuestionada "Ley Vinicius', la de taparse la boca para dirigerse a un rival. Esa historia le une al argentino Prestini, el origen de esa decisión.

En la vida de Vincic hay un caso rocambolesco que le supuso un buen susto. En plena pandemia, a mediados de mayo de 2020, Vincic acudió a Suho Polje, en Bosnia-Herzegovina, con motivo de unas reuniones particulares. Fue invitado a comer a un rancho y allí fue con sus socios. Al llegar, ocuparon una mesa en un lugar en el que había mucha gente a la que no conocían.

En medio de la comida, el lugar fue rodeado por las fuerzas de seguridad bosnias. Todas las personas que estaban en el rancho quedaron detenidas. Luego se supo que era una redada vinculada al tráfico de drogas, la prostitución y evasión de capitales.

Vincic fue interrogado, pero quedó inmediatamente en libertad y esa noche durmió en su casa, en Maribor. De ahí no pasó para él lo ocurrido, pero lo que quedó fue que un árbitro de élite de la UEFA se había visto envuelto en una operación policial contra elementos mafioso