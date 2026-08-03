Luego de la reprogramación por lluvia, que hizo imposible su normal desarrollo en Mar del Plata en mayo, se disputó en San Juan el campeonato Federativo de Patín Carrera, donde Neuquén logró el segundo lugar en el podio a nivel federado, y consiguió el título en Intermedia.

El fin de semana tiene dos competencias en un mismo escenario: San Juan. En primer turno se corrió el Campeonato Federativo a nivel seleciones, que fue suspendida en primera instancia en el mes de mayo, cuando en Mar del Plata no se pudo correr durante todo el fin de semana producto de lluvias intensas que sacudieron la localidad costera.

Santa Fe se quedó con la corona a nivel federados, consiguiendo un total de 15 oros, 10 plata, y 6 bronces, seguida por Neuquén, quien hizo mejor cosecha de podios, pero quedó por detrás en 3 oros. Completó el podio la Asociación Marplatense.

Representantes de San Lorenzo, con aportes para los podios en Federados e Intermedia

Neuquén consiguió un total de 12 medallas de oro, 18 de plata y 16 de bronce a lo largo de la competencia, donde no contó con dos de sus principales corredores: Benjamín Gader Baca Cau, y Lucía Monje, ambos en categoría mayores que están en Colombia post campeonato Panamericano.

Por otro lado en Intermedia, Neuquén quedó campeón por encima de la Federación Entrerriana y la CNC, cosechando un total de 13 medallas de oro.

El equipo neuquino tuvo como entrenadoras a Marina Baca Cau, Romina Yokubka, Lorena Gruich. Silvia Amieva y Dahiana Viveros las delegadas. Paola Recchia dama de compañía, mientras que Pablo Mora será el Masoterapeuta y Gastón Gader el responsable de delegación.

El fin de semana también tiene la segunda fecha de la Liga Nacional de Clubes, que estuvo acotada en días. Compiten por parte de la federación neuquina: Alta Barda, Leones del Sur, Independiente, Escuela de Plottier, y San Lorenzo.