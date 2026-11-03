Los Juegos Nacionales Evita 2026 comenzaron el pasado lunes con el acto inaugural que se desarrolló en el Estadio Polideportivo Malvinas Argentina, en Mar del Plata. Más de 7.000 jóvenes de gran parte del país colmaron con su alegría el recinto y este martes, en 40 escenarios distribuidos en diferentes puntos de la ciudad bonaerense se iniciarán las competencias de carácter olímpico, incluidas las del deporte adaptado.

La delegación neuquina que se presenta en esta edición con 335 deportistas arribó a la ciudad de la costa atlántica el mismo lunes a la mañana en siete micros y cuatro camionetas trafic. Es una de las provincias más numerosas, ya que presenta equipos en 30 de las 31 disciplinas del deporte convencional y en cuatro de las siete reservadas a los deportistas con discapacidad. En este certamen compiten jóvenes de hasta 17 años.

7.000 deportistas neuquinos

Los abanderados de la delegación neuquina fueron Thiago Soto, atleta con discapacidad campeón el año pasado en esta ciudad en lanzamiento de bala, y Pedro Vinassa, nadador convencional.

Lanín, la mascota que avivó permanentemente a la delegación neuquina, fue una de las atracciones de la ceremonia de apertura, que tuvo músicos, color y palabras de bienvenida a cargo del ministro de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Juevos Evita 2026: Neuquén estará representado en 30 disciplinas

Este año Neuquén tendrá representantes en 30 disciplinas convencionales: atletismo, hockey 7, voley, futsal, beach handball, gimnasia artística, gimnasia rítmica, rugby, natación, básquet 3x3, taekwondo, levantamiento olímpico, ciclismo, judo, beach voley, bádminton, boxeo, tenis de mesa, tiro con carabina, e-sports, breaking, pádel, tenis, canotaje, triatlón, BMX freestyle, freestyle, skate y tiro con arco. Y en deporte adaptado competirán en atletismo, natación, goalball y tenis de mesa.

Este año el seleccionado de beach vóley femenino buscará defender la medalla de bronce que logró en la edición pasada nuevamente bajo la dirección técnica de Zoe Raiman. Esta disciplina, desde que se sumó al programa de competencia en 2022, posicionó a Neuquén como una de las más efectivas, logrando desde entonces un total de seis medallas: tres de oro, dos de plata y un bronce.

El potencial de la provincia también está dado en algunos de los deportes colectivos como el básquet 3x3, el vóleibol, rugby, hockey, mientras que en las disciplinas individuales, el atletismo y natación, sobre todo en la modalidad del deporte adaptado, aportan mucho en cada edición; como también el ciclismo, los deportes de lucha (boxeo, judo y taekwondo) y el bádminton, que desde su incorporación en 2014 en cada edición se cuelga medallas.

Además, en los últimos años también hicieron su aporte al medallero los representantes de los deportes urbanos, entre ellos el BMX freestyle, el breaking y los e-sports, los juegos virtuales que por segundo año continuarán en carácter promocional.

Neuquén este año también presentará equipo en las dos disciplinas que se suman al programa, como el pádel y el freestyle, que son batallas de rap dentro de la cultura de los deportes urbanos. Por tercer año consecutivo la Provincia de Buenos Aires no participa del encuentro y también estarán ausentes Santiago del Estero, La Pampa y La Rioja.