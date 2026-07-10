Una delegación con 80 jugadoras de Neuquén en categorías sub 14 y sub 16, viajó a la provincia de San Juan para participar este fin de semana largo, del 55° Torneo Nacional de Hockey Social. El representativo provincial está integrado por dos Ligas, la Liga del Interior, compuesta por jugadoras de Las Lajas, Loncopué, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul; y la Liga Cordillerana, representada por deportistas de Villa la Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Desde el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, se acompañó la iniciativa deportiva, mediante la contratación de colectivos para el traslado de las delegaciones hasta la sede de competencia, como así también, con la adquisición de la indumentaria que las jugadoras lucirán durante el certamen.

El certamen tiene lugar desde el jueves 9 julio y se extenderá hasta el domingo 12 y convocará a más de 800 jóvenes de todo el país. Representantes de Neuquén, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, le darán vida a uno de los torneos más convocantes del calendario del hockey social argentino.

Sobre la relevancia de poder participar con jóvenes deportistas de toda la provincia, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone aseguró que “la participación de jóvenes neuquinas en un torneo nacional es el reflejo del trabajo que realizan diariamente los clubes, las ligas y las familias para fortalecer el deporte en cada región”.

Añadió que “el deporte comunitario no solo forma deportistas, sino que también transmite valores, genera inclusión y crea oportunidades para nuestras juventudes”. “Por decisión de nuestro gobernador Rolando Figueroa, desde nuestra área continuamos acompañando estas iniciativas para que más chicas y chicos puedan representar a Neuquén y seguir creciendo a través del deporte”, concluyó.

Los encuentros se disputarán en dos escenarios: el Complejo El Palomar, perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan, y el Centro de Educación Física N°20 La Granja, ubicado en el departamento Santa Lucía. Cuenta con la organización de la Liga Sanjuanina de Hockey Social, en conjunto con la Federación Argentina de Hockey Social.