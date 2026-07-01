Independiente se coronó Bicampeón del torneo Integración de Hockey al superar el pasado fin de semana a Los Perales de Allen por 2-1. El elenco capitalino cosechó su 6to título de manera consecutivo, las cuatro del 2025, y dos de esta temporadas.

Sea la competencia que esté en juego, Independiente siempre está metido en la conversación, y en los últimos torneos disputados en el Alto Valle, el equipo que dirige Juan Caffa se quedó con el 1.

En el 2024 las rojas tuvieron un año complicado, con cambios de DT y por momentos sin entrenador, hasta que llegó el actual CT que marcó una idea clara que llevó al actual elenco al Bicampeonato del Torneo integración, bicampeonas del torneo de Verano, ganadoras del Torneo Neuquino, y Regional Patagónico 2025, llegando a la Superliga de este año.

“Tuvimos compromiso, constancia, somos un equipo que se apoya, son claves que nos mantiene en lo más alto y ser bicampeonas" expresó Patricia Painevilu, arquera del equipo que logró además el premio al arco menos vencido, agregando demás que “Ya pensamos en el regional, necesitamos un estímulo para seguir trabajando”.

Las rojas se impusieron ante Los Perales en la final 2-1

Una de las claves del equipo rojo es el conocimiento de tantos años, jugadoras que atravesaron el proceso desde mini hockey hasta primera división, y jugando hace años en el mismo plantel, “tenemos chicas que tiene 16, 19, y después están las experimentadas, eso está bueno porque las chicas te dan frescuras y las experimentadas son las que bajamos un poco”.

Hace unos meses, el equipo rojo jugó la Superliga de Hockey – Fase 1, donde quedó en la 7ma colocación, “nos pasa que acá estamos acostumbradas a ganar, tener un equipo competitivo, pero cuando salimos no nos alcanza, porque están mejor preparadas físicas y técnicamente. Cosas que permiten tener cuando entrenas y te enfrentas con equipos de mejor nivel” dijo Aldana Martínez, que juega de mediocampista central.

El hockey neuquino en los últimos años pegó un salto de calidad notorio con la llegada de la cancha de Agua, pero en contrapartida, la cantidad de equipos no creció y al mismo tiempo, sufre la misma problemática que todas las disciplinas del valle: los jóvenes terminan la secundaria y se van a estudiar.

El Torneo Integración, que reúne a los equipos de la Federación Neuquina y Rionegrina, llegó a su final en Línea A, solo quedan las definiciones en Línea B, y Caballeros.

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