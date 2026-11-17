Neuquén recibirá el sábado 5 de diciembre el primer Supermotocross internacional que se realizará en Argentina por primera vez en nuestro país con la participación de pilotos de distintos países y una organización que tendrá como escenario el Coliseo de la Barda, circuito del Motocross Club Neuquén. La competencia que ya tiene horario, comenzará a las 17 y contará con corredores de trayectoria internacional, entre ellos representantes de Estados Unidos, Italia, España, Brasil, Portugal, Noruega, Francia y Estonia.

El acontecimiento se incorporará al calendario deportivo de la capital neuquina, que durante 2026 también recibió una fecha del Campeonato Argentino de Motocross y mantiene una actividad regular con el tradicional Supercross de verano. El presidente del Motocross Club Neuquén, Miguel Matthews, confirmó los preparativos y destacó que la competencia representa un nuevo paso para la institución.

La organización confirmó la participación de corredores con experiencia en competencias internacionales y equipos profesionales. Entre los nombres anunciados se encuentran los estadounidenses Christian Craig, Cameron McAdoo, Mike Alessi y Kyle Chisholm. También participarán el italiano Mattia Guadagnini, los españoles Joan Cros y Jorge Zaragoza, el brasileño Lucas Dunka y el portugués Hugo Basaúla. La nómina incluye además al noruego Cornelius Tøndel, el francés Cédric Soubeyras y el estonio Jörgen Talviku.

Argentina estará representada, entre otros corredores, por Joaquín Poli. La presencia de estos pilotos permitirá reunir en Neuquén a competidores que habitualmente participan en circuitos internacionales.

El Motocross Club Neuquén trabaja en la adaptación del circuito para recibir el Supermotocross internacional. Según explicó Matthews, los organizadores mantuvieron reuniones con Lucas de la Fuente, vinculado con el diseño de pistas del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).

El trazado se construirá dentro del espacio que utiliza habitualmente el club, aunque habrá modificaciones en la distribución de los sectores destinados a los equipos, el público y los servicios. El área que anteriormente funcionaba como estacionamiento será destinada a los boxes de los pilotos.

A su vez, el sector utilizado habitualmente para los boxes pasará a albergar el estacionamiento del público, los puestos gastronómicos y otros servicios previstos para la jornada. Estas modificaciones permitirán reorganizar el predio para una competencia de características internacionales.

La organización estima que se podrían reunir a más de 5.000 personas en el Coliseo de la Barda. Las entradas saldrán a la venta en los próximos días y se ofrecerán dos modalidades: acceso general y sector VIP. El club todavía no difundió los valores de las localidades ni los puntos de comercialización. La competencia está programada para comenzar a las 17 del sábado 5 de diciembre.

Durante abril de este año, Neuquén volvió a recibir una fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que reunió a más de 180 motos provenientes de distintas provincias y países vecinos. Ese encuentro, junto con las ediciones del Supercross de verano, formó parte de los antecedentes que permitieron avanzar en la organización de la competencia internacional de diciembre.

Matthews destacó el trabajo conjunto que mantiene el club con la Municipalidad de Neuquén y señaló que los últimos eventos facilitaron los contactos necesarios para concretar esta nueva fecha.

El Coliseo de la Barda también recibe competencias del Campeonato del Sur de la República, además de otras actividades vinculadas con el motocross regional.