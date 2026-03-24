Neuquén capital será escenario de un Torneo Nacional de Tiro con Arco al aire libre, en el marco del certamen Aire Libre Homologatorio Nacional con puntos para el ranking (Rankeable) 70/70 y 50/50.

La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo de 2026 y contará con la participación de arqueros provenientes de distintos puntos del país, quienes buscarán sumar puntos para el ranking nacional.

Torneo Nacional de Tiro con Arco en Neuquén: 29 de marzo 2026

El torneo forma parte del calendario oficial de la disciplina y representa una oportunidad para posicionar a la capital neuquina como sede de competencias deportivas de alcance nacional, además de fomentar el desarrollo del tiro con arco en la región.

Se espera una jornada que combine alto nivel competitivo con la promoción del deporte al aire libre, convocando tanto a participantes como al público interesado en esta disciplina.