El neuquino Marcos Acuña se perderá dos partidos consecutivos en el primer equipo de River Plate. Por un lado, al llegar a la quinta amarilla, no estará disponible contra Belgrano de Córdoba en la reanudación del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. También quedará afuera del debut por Copa Sudamericana 2026, debido a que fue expulsado en la revancha ante Palmeiras en la Copa Libertadores de América 2025y debe purgar una fecha de suspensión.

Caracterizado por su juego al límite y algún exabrupto verbal ocasional, "El Huevo" llegó al limite de amonestaciones que permite el reglamento y por lo tanto no podrá ser parte del equipo de Eduardo Coudet una vez que finalice la fecha FIFA de marzo y se reanude el certamen, el fin de semana del 5 de abril (con fecha y horario a confirmar).

Además del apercibimiento del fin de semana en Córdoba, Acuña acumulaba amarillas de los compromisos contra Rosario Central, Tigre, Argentinos y Huracán. La seguidilla lo marginará del duelo contra el Pirata en el Monumental, con lo cual Coudet de por sí deberá realizar una modificación obligada en el once.

El sorteo que se celebró el jueves 19 en Paraguay marcó a Blooming como el primer rival de River en la fase de grupos del certamen continental. Por esta razón, Eduardo Coudet no pierde el tiempo y ya comienza a planificar la visita a Bolivia, que podría ser determinante para ganar confianza y comenzar a transitar la competencia con el pie derecho. Sin embargo, antes de meterse de lleno en el encuentro, el técnico ya deberá sortear un contratiempo. no podrá contar en el altiplano con el oriundo de Zapala.